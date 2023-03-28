Росія визнала "небажаною" українську правозахисну організацію "КримSOS": реакція омбудсмена

Росія визнала "небажаною" українську правозахисну організацію "КримSOS". У генпрокуратурі Кремля звинуватили правозахисників у дезінформації, спрямованій на дискредитацію російських збройних сил.

На це вже відреагував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Реакція Лубінця

Він наголосив, що "КримSOS" активно висвітлює порушення прав у тимчасово окупованому Криму, фіксує злочини на півострові – безпідставні обшуки, свавільні затримання, насильницькі зникнення, катування, судові розправи, примусову паспортизацію, незаконний призов до лав ворожої армії.

Зазначається, що у списку "небажаних" для Росії також Світовий конгрес українців, Фонд імені Сахарова, "Міжнародне партнерство з прав людини" (Бельгія), об'єднання журналістів-розслідувачів OCCRP.

Забороною "КримSOS" Росія намагається приховати масові злочини, які вчиняє на території українського Криму. Покарання все одно не уникнути!

– наголошує Лубінець.

Що відомо про рішення Москви