Росія визнала "небажаною" українську правозахисну організацію "КримSOS": реакція омбудсмена
Джерело:Дмитро Лубінець
Росія визнала "небажаною" українську правозахисну організацію "КримSOS". У генпрокуратурі Кремля звинуватили правозахисників у дезінформації, спрямованій на дискредитацію російських збройних сил.
На це вже відреагував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
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Реакція Лубінця
Він наголосив, що "КримSOS" активно висвітлює порушення прав у тимчасово окупованому Криму, фіксує злочини на півострові – безпідставні обшуки, свавільні затримання, насильницькі зникнення, катування, судові розправи, примусову паспортизацію, незаконний призов до лав ворожої армії.
Зазначається, що у списку "небажаних" для Росії також Світовий конгрес українців, Фонд імені Сахарова, "Міжнародне партнерство з прав людини" (Бельгія), об'єднання журналістів-розслідувачів OCCRP.
Забороною "КримSOS" Росія намагається приховати масові злочини, які вчиняє на території українського Криму. Покарання все одно не уникнути!
– наголошує Лубінець.
Що відомо про рішення Москви
- У російському відомстві також окремо зазначили, що партнерами "KpимSOS", зокрема, є "Національний фонд на підтримку демократії" (США) та "Міжнародне партнерство з прав людини" (Бельгія).
- Інформація про ухвалене рішення направлена до мін'юсту Росії для включення відомостей до переліку іноземних та міжнародних неурядових організацій, діяльність яких визнана небажаною на території країни-агресорки.
- До цього рішення в зазначеному списку було 77 позицій. Зокрема, під №17 там з 2019 року знаходиться Світовий конгрес українців.