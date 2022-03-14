Росія вкидає це, бо не може дозволити таку відкритість Путіна, – Лещенко зруйнував ще один фейк

Російська пропаганда продовжує поширювати фейк, що президент Володимир Зеленський не в Україні. Пропаганда бреше на весь світ, що Зеленський буцімто не відвідував поранених у госпіталі.

Пропаганда нічого не може протиставити відкритості Зеленського

Однак ці фейки легко зруйнувати, адже президент у Києві та постійно робить звернення з різних локацій у столиці, повідомляє 24 канал.

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Журналіст Сергій Лещенко пояснив, що російська пропаганда вкидає цю маячню, адже їх диктатор Путін не може дозволити собі таку відкритість, як Зеленський.

Росія вкидає це тому, що не може дозволити таку відкритість свого президента, який перебуває в невстановленому місці,

– сказав Лещенко.

Він додав, що Путін уникає контактів з людьми та використовує різні технології, як запис себе на зеленому фоні. За словами Лещенка, Путін створює ілюзію своєї відкритості.

Пропаганда нічого не може протиставити відкритості українського президента, тому поширює неправду, що його немає в Україні.

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