Росія вкотре атакує Київ, ворог запустив десятки дронів: хронологія 925 дня війни
В Україні розпочалась 925 доба повномасштабного вторгнення Росії проти України. Ворог продовжує наступ на фронті, ситуація на Покровському напрямку найскладніша. Окупанти також продовжують обстріли мирних міст ракетами та дронами.
Детально про головні новини країни, ситуацію на фронті, втрати ворога, наслідки атак станом на 5 вересня, пише 24 Канал.
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Близько 6:40 ранку вибухи пролунали в Києві. В столиці працює ППО – триває відбиття атаки дронів. У російському Новоросійську цієї ночі теж чули сирену та стрілянину. Місцева влада заявила про атаку морських дронів. Мер Андрєй Кравченко у своєму Telegram-каналі попросив жителів берегової лінії не підходити до вікон і не перебувати на відкритому просторі біля моря. Під час атаки дронами-камікадзе декілька БпЛА порушили повітряний простір Білорусі. Над Гомелем збивали "Шахеди". У Київській областя працювала протиповітряна оборона. Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Там закликали не нехтувати правилами безпеки, а також не фотографувати роботу ППО. Близько 3 ночі у Київській ОВА нагадали про загрозу. Зазначалось, що в Україні літають ще близько 2 десятків ударних дронів. Вночі в низці областей України оголосили тривогу через зліт двох бортів Ту-22 з аеродрому Оленья і загрозу БпЛА.
Вибухи в Києві
Морські дрони атакували Новоросійськ
У Білорусі збивали "Шахеди"
На Київщині працювала ППО
– повідомила Київська ОВА.
Повітряна тривога
Близько 6:40 ранку вибухи пролунали в Києві. В столиці працює ППО – триває відбиття атаки дронів.
У російському Новоросійську цієї ночі теж чули сирену та стрілянину. Місцева влада заявила про атаку морських дронів.
Мер Андрєй Кравченко у своєму Telegram-каналі попросив жителів берегової лінії не підходити до вікон і не перебувати на відкритому просторі біля моря.
Під час атаки дронами-камікадзе декілька БпЛА порушили повітряний простір Білорусі. Над Гомелем збивали "Шахеди".
У Київській областя працювала протиповітряна оборона.
Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО.
Там закликали не нехтувати правилами безпеки, а також не фотографувати роботу ППО.
Близько 3 ночі у Київській ОВА нагадали про загрозу. Зазначалось, що в Україні літають ще близько 2 десятків ударних дронів.
Вночі в низці областей України оголосили тривогу через зліт двох бортів Ту-22 з аеродрому Оленья і загрозу БпЛА.