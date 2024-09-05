Росія вкотре атакує Київ, ворог запустив десятки дронів: хронологія 925 дня війни

В Україні розпочалась 925 доба повномасштабного вторгнення Росії проти України. Ворог продовжує наступ на фронті, ситуація на Покровському напрямку найскладніша. Окупанти також продовжують обстріли мирних міст ракетами та дронами.

Детально про головні новини країни, ситуацію на фронті, втрати ворога, наслідки атак станом на 5 вересня, пише 24 Канал.

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