У Росії знову "ділять" Україну: цього разу хочуть обговорити "історичні права" з іншими країнами

Росіяни знову марять "поділом" України. Нову версію, позбавлену здорового глузду, запропонував директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сєргєй Наришкін.

Він розповів, чи можливий у майбутньому "поділ" української території між різними країнами. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Наришкін зібрався обговорити "поділ" України з іншими країнами

Путінський посіпака Наришкін зібрався обговорювати це абсурдне питання з іншими країнами. Він хоче із ними поспілкуватися на тему "прав на українській землі".

Вдаючи, що знає історію, Наришкін наголосив на історичній складовій цієї "дискусії".

Я запропонував обговорити цю тему, але з історичного погляду. І спробуємо запросити істориків з інших країн, з Польщі, з Угорщини, зі Словаччини,

– видав чергову нісенітницю російський пропагандист.

Нагадаємо, що помічник Владіміра Путіна Ніколай Патрушев нещодавно також похвастався своїми недолугими ідеями – він вважає, що Україна може "перестати існувати" як країна у 2025 році.

Посіпака кремлівського диктатора говорив про якийсь "братерський" зв'язок між росіянами та українцями і "насильницьке впровадження неонацистської ідеології", а ще бідкався про "запеклу русофобію" в Україні.