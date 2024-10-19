Окупанти вкотре запустили "Шахеди": де є загроза ворожого удару

Російські загарбники не припиняють терор цивільного населення України. Ввечері 19 жовтня окупанти вкотре запустили "Шахеди".

Про це повідомили Повітряні сили. Де зараз ворожі дрони, в яких областях є загроза удару, передає 24 Канал.

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