Окупанти вкотре запустили "Шахеди": де є загроза ворожого удару
Джерело:Повітряні сили
Російські загарбники не припиняють терор цивільного населення України. Ввечері 19 жовтня окупанти вкотре запустили "Шахеди".
Про це повідомили Повітряні сили. Де зараз ворожі дрони, в яких областях є загроза удару, передає 24 Канал.
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Де зараз тривога: дивіться на карті Активність російської тактичної авіації на Північно-Східному напрямку. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Повітряні сили повідомили, що в Одеській області загроза застосування ударних безпілотників.
Де зараз тривога: дивіться на карті
Активність російської тактичної авіації на Північно-Східному напрямку. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Повітряні сили повідомили, що в Одеській області загроза застосування ударних безпілотників.