УКР РУС
3 лютого 2025, 23:50
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Росія запустила "Шахеди": де зараз ворожі дрони, які області під загрозою удару

Юлія Муріна

Російські загарбники не припиняють терор цивільного населення України. У ніч на 4 лютого окупанти вкотре запустили ударні дрони.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й під час повітряної тривоги перебувайте в укритті.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

23:57, 03 лютого

Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну карту

23:45, 03 лютого

  •  БпЛА в північній частині Сумщини, курсом на Чернігівщину.
  • БпЛА в південно-західній частині Сумщини, курс південно-західний.
21:36, 03 лютого

 Російські безпілотники з Сумщини курсом на Чернігівщину та Полтавщину.

17:33, 03 лютого

На Харківщині загроза застосування ворогом ударних безпілотників.