Росія запустила "Шахеди": де зараз ворожі дрони, які області під загрозою удару

Російські загарбники не припиняють терор цивільного населення України. У ніч на 4 лютого окупанти вкотре запустили ударні дрони.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й під час повітряної тривоги перебувайте в укритті.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.