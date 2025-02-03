Росія запустила "Шахеди": де зараз ворожі дрони, які області під загрозою удару
Російські загарбники не припиняють терор цивільного населення України. У ніч на 4 лютого окупанти вкотре запустили ударні дрони.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й під час повітряної тривоги перебувайте в укритті.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну карту Російські безпілотники з Сумщини курсом на Чернігівщину та Полтавщину. На Харківщині загроза застосування ворогом ударних безпілотників.
Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну карту
Російські безпілотники з Сумщини курсом на Чернігівщину та Полтавщину.
На Харківщині загроза застосування ворогом ударних безпілотників.