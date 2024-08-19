Росія вкотре запустила "Шахеди": тривога дійшла до Київщини
Окупаційні війська Росії продовжують тероризувати мирні міста України. Ввечері 19 серпня загарбники вкотре випустили "Шахеди" по Україні.
Повітряна тривога поширилась вже в декількох регіонах України. 24 Канал закликає жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
Дивіться також На Миколаївщині прогримів вибух: влада з'ясовує обставини
Повітряна тривога дійшла до Київської області. Моніторинговий канал повідомляє, що БпЛА з Чернігівщини летить у напрямку Київщини. Безпілотник з Херсонщини, курсом на Миколаївщину. БпЛА в південній частині Сумської області, курс південно-західний. Сумська область – загроза ударних БпЛА.
Куди рухаються Шахеди
Рух ударних БпЛА
Повітряна тривога дійшла до Київської області. Моніторинговий канал повідомляє, що БпЛА з Чернігівщини летить у напрямку Київщини.
Безпілотник з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.
БпЛА в південній частині Сумської області, курс південно-західний.
Сумська область – загроза ударних БпЛА.