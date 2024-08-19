Росія вкотре запустила "Шахеди": тривога дійшла до Київщини

Окупаційні війська Росії продовжують тероризувати мирні міста України. Ввечері 19 серпня загарбники вкотре випустили "Шахеди" по Україні.

Повітряна тривога поширилась вже в декількох регіонах України. 24 Канал закликає жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також На Миколаївщині прогримів вибух: влада з'ясовує обставини