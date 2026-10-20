Росія вночі била по Тернопільщині: пошкоджено три об'єкти енергетики та будинки

У ніч проти 20 жовтня російські безпілотники кілька разів заходили в повітряний простір Тернопільської області. Унаслідок атаки пошкоджено три об'єкти енергетики та приватні домогосподарства.

Про це повідомляє голова Тернопільської ОДА Тарас Пастух.

Що відомо про атаку?

Ворожі безпілотники кілька разів заходили в повітряний простір області протягом ночі 20 жовтня. Росіяни цілеспрямовано атакували енергетичну інфраструктуру.

Ворог цілеспрямовано намагається вивести з ладу енергетичну інфраструктуру, залишити населення без світла і тепла,

– написав Пастух.

Наразі на пошкоджених об'єктах працюють відповідні служби. Фахівці ліквідовують наслідки російської атаки. Станом на 08:00 інформації про постраждалих не надходило.

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Нагадаємо, окупанти в ніч проти 20 жовтня атакували Київську область ударними безпілотниками. Під ударом опинилася виробничо-складська будівля в одній із громад Обухівського району. Унаслідок атаки споруда зазнала значних руйнувань, а всередині спалахнула масштабна пожежа.

На жаль, загинули троє людей. Ще шестеро осіб дістали поранення. Рятувальники ліквідували пожежу та продовжують обстежувати пошкоджені приміщення й розбирати завали. На місці події також працювали психологи ДСНС.