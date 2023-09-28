Росія вночі запустила 44 "Шахеди" по Україні: скільки знищили сили ППО

Російські окупанти протягом ночі 28 вересня випустили по Україні 44 дрони-камікадзе типу "Шахед". Окупанти атакували переважно Південь України.

Проте Наталія Гуменюк пояснювала, що під атакою були й центральні області країни. За її попередніми даними, наші військові збили 30 ворожих безпілотників.

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Скільки "Шахедів" збили наші військові

Повітряні сили ЗСУ розповіли, що російські загарбники у ніч проти 28 вересня атакували Україну 44 уданими дронами типу Shahed-136/131. Їх вороги запускали з південно-східного напрямку, тобто з російського району Приморсько-Ахтарська та мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 34 "Шахеди"!

– розповіли військові.

Збройні Сили України до ліквідації ворожих дронів залучали:

винищувальну авіацію,

зенітні ракетні підрозділи,

мобільні вогневі групи.



Скільки дроні збили наші військові 27 – 28 вересня

Окрім того, наші військові 27 вересня збили 6 розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня типу "Орлан", "Зала", "Суперкам".

Також авіація Повітряних сил 27 – 28 вересня здійснила понад 30 літаковильотів на винищувальне прикриття та вогневе ураження противника.

Росія атакувала Україну дронами: коротко