Уперше за час повномасштабної війни: які наслідки обстрілу Запоріжжя КАБ

Цього тижня росіяни вперше від початку повномасштабного вторгнення обстріляли Запоріжжя керованими авіабомбами. Ворог атакував місто КАБами чотири доби поспіль.

Зокрема, вночі 26 вересня окупанти вдарили по житловому сектору. Внаслідок обстрілу дев'ять людей поранені. З них 25-річний чоловік у важкому стані, він зараз перебуває в лікарні. Детальніше про ситуацію у регіоні розповіла 24 Каналу журналістка, депутатка Запорізької міської ради Аліса Сисоєва.

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Наслідки ударів КАБ

Загалом протягом останніх чотирьох діб російські війська вдарили по Запоріжжю та області КАБами майже 40 разів. Перші удари прийшлися прямо по центру міста. Через що одна людина загинула.

Ворог понівечив близько 100 будівель, зокрема приватні будинки, багатоповерхівки, заклади навчання, гаражі тощо. Масштаби цих уражень можна побачити майже в кожному районі міста. Досі триває ліквідація наслідків атак.

Станом на сьогодні близько 3 тисяч жителів Запоріжжя та району перебувають без світла. Наразі фахівці відновлюють електропостачання.

Для запоріжців це стало новим випробовуванням,

– зазначила депутатка Запорізької міської ради.

Наразі не проводиться евакуація та не спостерігається масового виїзду жителів з міста. Однак, можливо, надалі будуть випадки, коли люди вирішать виїжджати з Запоріжжя, якщо атаки продовжуватимуться.

Важливо! Сапери ДСНС знешкодили ФАБ-500Т, яка не вибухнула поблизу Запоріжжя. Раніше бомби цього типу росіяни застосовували у Харкові.

Які населені пункти в епіцентрі уваги ворога

Окупанти також масовано обстрілюють у Запорізькій області всі міста та села, які розташовані близько до лінії фронту. За минулу добу по Запорізькій області було 424 обстріли, із них понад 200 – удари безпілотниками. Також ворог атакує артилерією, ракетами, КАБами.

Росіяни гадять по Запоріжжю всім, що у них є. Ймовірно, таким чином окупанти намагаються зачистити собі дорогу для подальших штурмів. Ворог не припиняє спроби відновити свої втрачені позиції,

– мовила Сисоєва.

Наразі Запоріжжя залишається одним з найгарячіших напрямків. Бої на Запорізькому напрямку не вщухають.