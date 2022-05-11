Про це у своєму фейсбуці повідомив голова Слов'янської військової адміністрації Вадим Лях. Він зазначив, що наразі уточнюються дані про руйнування.

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Жертв внаслідок атаки немає

Ранок 11 травня у Слов'янську видався холодним і недобрим. ￼Ворог завдав ракетних ударів по двох мікрорайонах міста. На щастя, обійшлося без жертв. Ступінь руйнувань уточнюємо. Бережіть себе!,

– сказав він.

Крім того, Вадим Лях попросив місцевих мешканців зберігати спокій. Також надзвичайно важливо не публікувати ані фото, ані відео з місць ворожих обстрілів.