Росія все ще не покидає спроб вийти на кордони Херсонщини, обстрілює Миколаїв і Олександрівку

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілює Миколаїв та Олександрівку. Також він планує вийти на кордони Херсонщини.

Водночас російські окупанти намагаються втримати зайняті позиції. Про це повідомили в Генштабі 18 квітня.

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Очікується, що противник продовжить ведення бойових дій з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області,

– мовиться в повідомленні.

Загалом на території України російській окупанти залучили 87 батальйонних тактичних груп.

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