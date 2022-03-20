Росія все ще не розуміє причин, з яких вони точно програють війну, – Подоляк

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк закликав не розголошувати інформацію про поставки зброї в Україну. Також Подоляк просить не говорити про контрнаступ українських військових.

Контрнаступи будуть по всіх напрямах

Про це радник глави ОП сказав у своєму зверненні, яке опублікував у твітері. Перше за все Подоляк зауважив, що Росія на 25-й день війни досі не усвідомила, що зазнає фіаско.

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Росія все ще не розуміє причин, з яких вони точно програють війну. Обов'язково пояснимо. На всіх фронтах – військовому, дипломатичному, санкційному й переговорному,

– написав Подоляк.

Разом із тим, він закликав високопосадовців не розголошувати будь-яку інформацію про поставку зброї в України, доки вона не почне працювати на фронті.

Окрім того, він попросив на регіональному рівні не говорити про передислокацію українських військ, які готуються до контрнаступу.

Контрнаступи будуть по всіх напрямах, тому що це наша територія. ЗСУ розуміють, звідки та як треба атакувати,

– зазначив Подоляк.

На завершення радник керівника ОП заспокоїв українців, що "немає ніякої зради і не буде".

Дивіться відео звернення Подоляка