Росія встановила рекорд за кількістю авіакатастроф

13:31

Літо 2021 року в Росії стало рекордним за кількістю авіакатастроф – розбилося 10 літаків і вертольотів, це більше, ніж у будь-якій іншій країні світу, більше ніж у всіх країнах НАТО разом узятих. Загинуло 52 людини