Росія готова втрачати авіацію, – у ISW пояснили, чого ворожа держава хоче досягти

Росія втрачає літаки у повномасштабній війні проти України. Зокрема, за останні два тижні держава-агресорка втратила 15 літаків, серед яких і А-50.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російські війська готові ризикувати подальшими втратами авіації заради успіхів на Сході України, ймовірно, уздовж лінії Авдіївка – Донецьк. Водночас українські сили 1 березня збили один із винищувачів, який збирався скидати керовані авіаційні бомби.

Дивіться також ЗСУ влаштували "літакоцид" з винищувачів․ Чому росіяни зазнають катастрофічних втрат в авіації?

"Літакопад" триває

Пізніше командувач Військово-повітряних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що українські війська намагалися збити ще два російські літаки Су-34 та один Су-35, проте збили один з літаків Су-34. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що російські війська протягом останніх шести днів не розгортали літаки далекого радіолокаційного виявлення А-50 над Азовським морем після знищення такого літака 23 лютого та натякнув, що відсутність А-50 змушує російські винищувачі Су-34 та Су-35 підлітати ближче до своїх цілей для завдавання ударів.

Попередні втрати російських літаків спонукали російські сили тимчасово зменшити авіаційну діяльність по всій Україні, але зростання втрат російської авіації в Україні за останні тижні ще не спонукало російські сили значно зменшити тактичну авіаційну діяльність,

– мовиться у зведенні.

За оцінкою ISW, російські сили тимчасово встановили обмежену та локалізовану перевагу в повітрі протягом останніх днів захоплення Авдіївки та намагаються її відновити, щоб підтримати тактичний наступ у напрямку Авдіївки.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни наголосили, що навіть такі втрати не є значними для Росії.

У ЗСУ розповіли, як Росія адаптується до постійних втрат авіації