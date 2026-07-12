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Росія не має чим замінити найкращі літаки дального радіолокаційного виявлення

У Росії залишилося лише кілька літаків далекого радіолокаційного виявлення та управління "Берієв А-50У". Попри це, ці рідкісні машини й надалі відіграють важливу роль, допомагаючи російській протиповітряній обороні виявляти та знищувати українські ракети, які завдають ударів по стратегічних об'єктах далеко в тилу Росії.

Чотиримоторні А-50У з потужними радарами, встановленими над фюзеляжем, можуть бути ключовим елементом російської системи далекої протиповітряної оборони. Однак ця унікальна перевага має і зворотний бік.

Ті самі українські сили, які здійснюють удари по території Росії, одночасно полюють і на самі літаки А-50У, атакуючи їх на аеродромах базування. А коли ці літаки остаточно виведуть з ладу, замінити їх буде нічим. У такому разі російська ППО втратить свої найефективніші "очі в небі". Якщо це станеться, значно більше українських ракет досягатимуть своїх цілей.

4 липня Збройні Сили України, за повідомленнями, випустили щонайменше п'ять крилатих ракет Fire Point FP-5 Flamingo по цілях у глибокому тилу Росії. Ці шеститонні ракети належать до найважчих і найдальнобійніших українських засобів ураження.

Після багатьох місяців удосконалення інженерами компанії Fire Point ракети FP-5 тепер стабільно атакують російські цілі своїми бойовими частинами масою 1150 кілограмів. 30 червня з'явилися кадри, на яких дві FP-5 влучають у ракетний завод "Титан-Барикади" у Волгограді, що приблизно за 500 кілометрів від лінії фронту.

А 10 червня п'ять ракет Flamingo атакували підприємство оборонної електроніки ВНДІР-"Прогрес" у Чебоксарах, приблизно за 900 кілометрів від фронту. Дві ракети влучили в ціль, подолавши систему захисту від безпілотників, і завдали значних руйнувань та спричинили масштабну пожежу.

Схоже, що п'ять FP-5, запущених 4 липня, також прямували до цілі у Воткінську, який розташований приблизно за 1400 кілометрів від лінії фронту.

Однак цього разу втрутилися російські Повітряно-космічні сили. Зазвичай ракети FP-5 обходять російську ППО, пролітаючи долинами річок та іншими природними перешкодами, які приховують їх від наземних радарів. Але 4 липня росіяни розмістили над маршрутом польоту українських ракет літак А-50У, який за допомогою свого потужного радара контролював повітряний простір.

У такій ситуації рельєф місцевості вже не міг приховати ракети, які прямували до Воткінська. У результаті російські сили збили всі п'ять ракет Flamingo вартістю близько 500 тисяч доларів кожна.

На думку аналітика американського аналітичного центру RAND Майкла Бонерта, саме А-50У та його екіпаж із 15 осіб стали ключовим елементом цієї успішної оборони.

"Його радар, якому не заважає кривизна Землі, зміг здалеку виявити українські крилаті ракети FP-5 Flamingo та забезпечити їхнє перехоплення", – пояснив Бонерт. Втім, Росії не варто поспішати зі святкуванням. "Такий спосіб застосування, найімовірніше, можна використати проти неї", – попередив аналітик.

За словами Бонерта, для того щоб один А-50У міг безперервно чергувати в повітрі, необхідно чотири такі літаки. Поки один перебуває на бойовому чергуванні, другий повертається на базу, третій вилітає йому на заміну, а четвертий проходить технічне обслуговування. Якщо ж додати ще три літаки, можна майже забезпечити цілодобове чергування вже двох машин.

Проблема для Росії полягає в тому, що, ймовірно, у строю залишилося лише п'ять боєздатних А-50У. Водночас нової машини на заміну немає: Кремль, схоже, призупинив роботи над перспективним літаком далекого радіолокаційного виявлення "Берієв А-100".

Як Україна нищить російські А-50У

На початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року Росія, ймовірно, мала сім боєздатних А-50У. Однак за три роки українські сили атакували понад половину цього парку. Щонайменше два літаки вже не підлягають відновленню.

У лютому 2023 року український безпілотник пошкодив один А-50У на аеродромі в Білорусі.

У січні 2024 року українська далекобійна ракета, ймовірно американський Patriot, збила ще один А-50У над Азовським морем.

Через шість тижнів ще один літак був уражений українською ракетою С-200 радянської розробки в тому самому районі.

У березні українські безпілотники, ймовірно, пошкодили ще один А-50У на території 123-го авіаремонтного заводу у Старій Русі Новгородської області, приблизно за 630 кілометрів від лінії фронту. За даними Генерального штабу ЗСУ, було підтверджено пошкодження літака.

Україна послідовно скорочує парк російських літаків далекого радіолокаційного виявлення. Водночас Росія не встигає розробити й побудувати їм заміну. Цілком можливо, що вже найближчим часом російські Повітряно-космічні сили не матимуть достатньої кількості А-50У, щоб постійно патрулювати ймовірні маршрути польоту українських ракет углиб країни.

Якщо це станеться, ще більше українських ракет зможуть безперешкодно досягати своїх цілей.