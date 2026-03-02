Путіна охоплює параноя через події в Ірані: чого панічно боїться російський диктатор

Падіння режимів Башара Асада та Ніколаса Мадуро, а також неспроможність Росії надати військову допомогу союзникам – Ірану та Венесуелі – демонструють, що Москва є ненадійним партнером. ОДКБ фактично розпався, а операція на Курщині показала, що ніхто не поспішає допомагати Росії.

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов пояснив 24 Каналу, що втрачаючи вплив на Близькому Сході, в Латинській Америці та Центральній Азії, Росія деградує до рівня регіональної держави, яка повністю залежить від Китаю.

Чому Росія втрачає статус надійного союзника на світовій арені?

Кремлівські пропагандисти публічно визнають, що Путін може повторити долю своїх союзників, що свідчить про паніку всередині путінського табору через стрімке скорочення союзників та зміну геополітичного балансу.

Росія виявилася абсолютно ненадійним союзником – саме ті країни та режими, які на неї покладалися, переконалися в цьому. Попри підписані угоди про військову допомогу з Венесуелою та Іраном, Росія відмовилася виконувати свої зобов'язання, коли Іран спробував активувати відповідну опцію. Це серйозний сигнал і для Північної Кореї, і для Китаю: у скрутну годину Росія не прийде на допомогу. У Москві це розуміють, але намагаються приховати,

– сказав Леонов.

Путін живе в постійному страху: він уникає поїздок навіть до лояльних країн через ордер МКС, відмовився відвідати Бразилію та Південну Африку попри гарантії недоторканності. Його головні кошмари – арешт і етапування до третьої країни або фізичне усунення, як це сталося з його союзниками.

"Події у Венесуелі та Ірані, де вище керівництво було знищено, мабуть, не без зради у найближчому колі, лише посилюватимуть його параною. Підозрілість Путіна поширюватиметься на оточення, тож цілком можливо, що ми ще побачимо дивні самогубства чи арешти поруч із ним. Але головне – Росія дедалі більше втрачає здатність будувати союзи", – пояснив Леонов.

Унаслідок повномасштабного вторгнення Організація договору про колективну безпеку фактично розпався: під час операції в Курській області жодна країна, включно з Білоруссю, не прийшла на допомогу Росії, і та була змушена звернутися до Північної Кореї. Втрачаючи вплив на Близькому Сході, в Латинській Америці, Центральній Азії та на Кавказі, Росія деградує до рівня регіональної держави у повній залежності від Китаю.

Важливо! Володимир Путін 1 березня висловив співчуття президенту Ірану Масуду Пезешкіану через загибель аятоли Хаменеї, членів його родини та кількох іранських чиновників внаслідок ударів, завданих, як стверджується, США та Ізраїлем. Путін назвав смерть аятоли "вбивством, скоєним цинічно", але не назвав конкретно США чи Ізраїль. Водночас МЗС Росії опублікувало аналогічну заяву, засудивши удари як порушення міжнародного права.

Як події на Близькому Сході впливають на ситуацію в Росії?