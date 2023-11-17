Рекорд на "концерті Кобзона": у Росії визнали загибель 14 старших офіцерів за останні 2 тижні

Кремль поспішає до президентських виборів у 2024 році пред'явити своєму електоратові хоч якісь успіхи на фронті і задля цього кидає своїх солдатів у марні атаки. За даними росЗМІ, з початку осені кількість загиблих серед загарбників на день зросла від 80 до 110 осіб.

Вже другий місяць окупанти активно намагаються захопити Авдіївку. Постійні штурми міста конверуються для країни-агресорки у шалені втрати.

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Окупанти поставили "від'ємний" рекорд

Так, саме Авдіївка – місто, яке найчастіше вказують у некрологах як місце смерті російських офіцерів, а їх за останні два тижні загинуло аж 14. У російських ЗМІ зазначають, що таких великих втрат серед високопопоставлених військових Москва зазнавала лише влітку 2022 року, коли США почали постачати Україні далекобійні ракети HIMARS. Цього разу зростання смертності серед офіцерського складу окупантів можна частково пояснити появою на фронті ракет ATACMS, вважають журналісти.

Так, внаслідок ракетного удару ЗСУ по штабу ворожого угруповання "Дніпро" на Херсонщині у чорних пакетах додому повернуться як мінімум три полковники: Олександр Галкін, Вадим Добряков та Олексій Коблов. А тимчасовий виконувач обов'язків начальника 126 військово-слідчого управління Дмитро Кацуба загинув під час удару по Скадовську ракетами HIMARS.

Як зауважують ЗМІ, більшість старших офіцерів були вбиті не під час ударів по штабах, а на лінії фронту. Це зазвичай командири батальйонів або штурмових загонів Шторм-Z.

Глядачі на "концерті Кобзона":

Олександр Галкін – 45 років, полковник, заступник начальника центру управління командування повітрянодесантних військ Росії;

Вадим Добряков – 44 роки, полковник, заступник начальника центру управління командування повітрянодесантних військ Росії;

Аслан Кічібеков 53 роки, підполковник внутрішньої служби у відставці, колишній начальник УФСВП Росії по республіці Алтай;

Олексій Коблов – 51 рік, полковник, начальник відділу оперативного управління штабу повітрянодесантних військ Росії;

Едуард Нікітін – 50 років, полковник внутрішньої служби у відставці;

Віктор Передерій – 46 років, полковник, колишній співробітник судово-експертного центру;

Валерій Петраш – 46 років, полковник, командир зенітного ракетного полку 98-ї дивізії повітрянодесантних військ Росії;

Володимир Попов – 69 років, полковник, командир козачого батальйону "Терек";

Ян Суханов – 45 років, полковник, начальник штабу 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту;

Альберт Васильєв – 46 років, підполковник;

Абусуп'ян Гаджієв – 40 років, підполковник, начальник медичної служби невідомого з'єднання у Західному військовому окрузі;

Роман Лісіхін – 42 роки, підполковник, командир мотострілецької роти;

Євген Трикоз – 49 років, підполковник, командир батальйону;

Сергій Шатий – 40 років, підполковник ФСБ;