Далі буде ще гірше, – льотчик-інструктор сказав, як Росія втратила восьмий літак за тиждень

Росія продовжує втрачати свої літаки. В окупованому Криму зазнав авіакатастрофи Су-30, про що 3 квітня повідомили російські пабліки. Загалом останні дні ворожа авіація втратила вісім бортів.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, наголосивши, що окрім літаків, росіяни також позбулися літакового типу важких дронів "Оріон", які є аналогом американського MQ-9 Reaper. "Оріон" може запускати ракети "повітря – земля", виконувати певні завдання розвідки, аеророзвідки, фотозйомки і є небезпечною машиною, яку доволі довго відстежувала українська розвідка.

Чому російські льотчики все частіше припускаються помилок?

Світан зазначив, що Росія втратила за кілька днів вісім бортів – Су-30, Ан-26, Су-34, Ан-72 та чотири "Оріони". Причому переважно – в окупованому Криму. Також причиною частини аварій були не технічні несправності, а помилка техніки пілотування, а решти – безпосередній вплив українських засобів ураження.

"На п'ятий рік інтенсивних боїв льотний склад втомлюється. Льотчики перебувають у такій саме стресовій ситуації та отримують приблизно таке саме психологічне навантаження, як і штурмовики під час виконанні бойових завдань", – пояснив він.

Варто знати. Бійці 59-ї окремої штурмової бригади "Степові хижаки" у короткий проміжок часу ліквідували російські гелікоптери Мі-8 та Ка-52, використавши FPV-дрони. Як повідомили у бригаді, росіяни після цієї втрати перестали застосовувати свою авіацію там, де вони літали раніше. Наразі ворог аналізує, де він припустився помилки.

Льотний склад постійно перебуває у напруженні і в цілому не має часу на відпочинок, а він має бути регулярним. Тому, на думку військового експерта, останній літакопад пов'язаний, зокрема, і з тим, що льотчики достатньо втомилися за час війни.

Далі буде гірше, тому що відновлення льотного складу відбувається дуже важко. А якість його поповнення сьогодні зовсім не та, яка була навіть 10 років тому,

– підкреслив Роман Світан.

Полковник запасу наголосив, що нові російські пілоти, які випускаються з льотних училищ, не можуть і не хочуть літати. Вони не рвуться на театр воєнних дій. Тому проблема щодо російського льотного складу найближчим часом буде лише посилюватися.

