Далі буде ще гірше, – льотчик-інструктор сказав, як Росія втратила восьмий літак за тиждень
- Росія втратила вісім бортів за кілька днів, включаючи літаки Су-30, Ан-26, Су-34, Ан-72 та чотири важких дрони "Оріон".
- Військовий експерт Світан пояснив, якими обставинами зумовлена втрата Росією літаків.
Росія продовжує втрачати свої літаки. В окупованому Криму зазнав авіакатастрофи Су-30, про що 3 квітня повідомили російські пабліки. Загалом останні дні ворожа авіація втратила вісім бортів.
Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, наголосивши, що окрім літаків, росіяни також позбулися літакового типу важких дронів "Оріон", які є аналогом американського MQ-9 Reaper. "Оріон" може запускати ракети "повітря – земля", виконувати певні завдання розвідки, аеророзвідки, фотозйомки і є небезпечною машиною, яку доволі довго відстежувала українська розвідка.
До теми У ВМС України відповіли, чи причетні до катастроф Ан-26 та Су-30 у Криму
Чому російські льотчики все частіше припускаються помилок?
Світан зазначив, що Росія втратила за кілька днів вісім бортів – Су-30, Ан-26, Су-34, Ан-72 та чотири "Оріони". Причому переважно – в окупованому Криму. Також причиною частини аварій були не технічні несправності, а помилка техніки пілотування, а решти – безпосередній вплив українських засобів ураження.
"На п'ятий рік інтенсивних боїв льотний склад втомлюється. Льотчики перебувають у такій саме стресовій ситуації та отримують приблизно таке саме психологічне навантаження, як і штурмовики під час виконанні бойових завдань", – пояснив він.
Варто знати. Бійці 59-ї окремої штурмової бригади "Степові хижаки" у короткий проміжок часу ліквідували російські гелікоптери Мі-8 та Ка-52, використавши FPV-дрони. Як повідомили у бригаді, росіяни після цієї втрати перестали застосовувати свою авіацію там, де вони літали раніше. Наразі ворог аналізує, де він припустився помилки.
Льотний склад постійно перебуває у напруженні і в цілому не має часу на відпочинок, а він має бути регулярним. Тому, на думку військового експерта, останній літакопад пов'язаний, зокрема, і з тим, що льотчики достатньо втомилися за час війни.
Далі буде гірше, тому що відновлення льотного складу відбувається дуже важко. А якість його поповнення сьогодні зовсім не та, яка була навіть 10 років тому,
– підкреслив Роман Світан.
Полковник запасу наголосив, що нові російські пілоти, які випускаються з льотних училищ, не можуть і не хочуть літати. Вони не рвуться на театр воєнних дій. Тому проблема щодо російського льотного складу найближчим часом буде лише посилюватися.
Що відомо про втрати, які зазнала російська авіація?
Російський винищувач Су-30 зазнав катастрофи у Криму неподалік від аеродрому "Саки" у Новофедорівці. Літак впав на приватний будинок у селі Геройське Сакського району через те, що загорівся його двигун. Екіпаж, який намагався загасити двигун, евакуювався.
Раніше, 31 березня, у Криму сталася авіатроща з літаком Ан-26, на борту якого перебувало семеро членів екіпажу та 22 пасажири, всі вони загинули. Серед них – російський генерал-лейтенант Олександр Отрощенко та шестеро офіцерів штабу Північного флоту, які його супроводжували. Літак розбився поблизу села Куйбишеве Бахчисарайського району через "технічні несправності".
Також 31 березня під час, імовірно, протидії українським дронам, розбився російський винищувач Су-34. Відомо, що пілот літака загинув.
Крім того, 2 квітня у Криму, на аеродромі Кіровське поблизу Красносільського, українські сили уразили склад із російськими дронами "Оріон" і літак Ан-72П, а також РЛС П-37 "Меч", яка забезпечувала наведення ворожої авіації. Силам оборони вдалося ліквідувати чотири "Оріони", ціна кожного з яких – п'ять мільйонів доларів. Під ударом опинився і літак морського патрулювання Ан-72П, який здатний стежити за прибережною зоною.