"Російська логістика під нашим контролем": військовий пояснив, до чого це може призвести

Руйнування логістики суттєво підриває боєздатність і забезпечення російських підрозділів на передовій, проте для звільнення територій та відступу цього не достатньо. Хоча весняно-літній наступ окупантів фактично провалився, Росія досі здатна масштабувати технологічні рішення.

Заступник командира 3 армійського корпусу Максим Жорін пояснив 24 Каналу, що через втрату ініціативи на фронті, ворог може посилити терор мирного населення.

Дивіться також: Росіяни цинічно вдарили по селищу під Запоріжжям: є жертви, зросла кількість постраждалих

Що зміниться на фронті, якщо Україна втримає ініціативу?

Так зване "висушування" логістики ворога унеможливлює повноцінне забезпечення командних пунктів і підрозділів на передовій боєприпасами, харчами, зв’язком та іншим майном, що критично підриває його боєздатність.

У Маріуполь мені б дуже хотілося повернутися, але перекриття логістики для цього недостатньо. Я все ж таки вірю та впевнений у вирішальній ролі поля бою. Просування наших військ при правильній оцінці ситуації, може це змінити. Але жоден дрон чи НРК не звільнить територію, поки поруч з ним не буде українського піхотинця,

– наголосив Жорін.

Військовий вважає, що якщо українські сили зможуть втримувати ініціативу й далі тиснути на противника, то при нарощуванні й масштабуванні цих рішень, зможуть рухатися далі.

Проте росіяни теж не стоять на місці й вдосконалюють свої дрони та можливості. Головнокомандувач Олександр Сирський сказав, що найближчим часом противник планує збільшувати кількість реактивних дронів до 50%.

"Основна відмінність цього весняно-літнього наступу – це те, що його, в принципі, і не було. Росіяни інколи вміють масштабувати певні рішення, через залучення ресурсів і потужностей великої військово-промислової машини. А також внутрішнього режиму, який дозволяє просто всім сказати, що тепер ви робите не це. І ні в кого немає питань. Але я думаю, що це більше все ж таки буде стосуватись уражень цивільних міст, бо на попередньому краю, вони ініціативу втратили", – пояснив Жорін.

Як перекриття логістики впливає на боєздатність російської армії: дивіться у відео

Що ще відомо про ситуацію на фронті?

На Запорізькому напрямку російські війська продовжують штурми та стрімко збільшують чисельність особового складу, проте за останній місяць українським воїнам вдалося звільнити частину територій.

Як розповів командир 1 ОШП ім. Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов, ворог не заводить нові підрозділи, а натомість тримає на полігонах надлишкову кількість бійців поза штатом. Цей резерв проходить підготовку та оперативно займає місця ліквідованих, щойно у штатних підрозділах ворога з’являються втрати.