Трамп заявив, що Росія втратила контроль над власною нафтопереробкою через війну
Дональд Трамп заявив, що Росія втратила контроль над своєю нафтопереробною галуззю. За його словами, причиною цьому стала війна проти України.
Про це йдеться у дописі президента США у його соцмережі.
Наслідки війни для Росії
Трамп написав, що "на жаль" йдеться саме про наслідки війни Росії проти України.
Значна частина російських нафтопереробних заводів була підірвана і, принаймні тимчасово, виведена з ладу,
– йдеться у дописі.
Американський лідер також закликав припинити війну. Він назвав її "безглуздою й нескінченною" та заявив, що від неї "страждає весь світ".
За словами Трампа, щомісяця внаслідок війни гине близько 25 тисяч людей. Більшість з них – військовослужбовці.
Нагадаємо, в результаті ураження Московського НПЗ українськими дронами агресор втратив близько 4% нафтопереробних потужностей. Таким чином, за перші 20 днів вересня уже паралізовано до 14% російської нафтопереробки.
Атаки на російські НПЗ тривали й 21 вересня. Ймовірно, в російській Уфі під ударом міг опинитись завод "Башнефть".