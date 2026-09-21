Трамп заявив, що Росія втратила контроль над власною нафтопереробкою через війну

Про це йдеться у дописі президента США у його соцмережі.

Трамп написав, що "на жаль" йдеться саме про наслідки війни Росії проти України.

Значна частина російських нафтопереробних заводів була підірвана і, принаймні тимчасово, виведена з ладу,

– йдеться у дописі.

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Американський лідер також закликав припинити війну. Він назвав її "безглуздою й нескінченною" та заявив, що від неї "страждає весь світ".

За словами Трампа, щомісяця внаслідок війни гине близько 25 тисяч людей. Більшість з них – військовослужбовці.

Нагадаємо, в результаті ураження Московського НПЗ українськими дронами агресор втратив близько 4% нафтопереробних потужностей. Таким чином, за перші 20 днів вересня уже паралізовано до 14% російської нафтопереробки.

Атаки на російські НПЗ тривали й 21 вересня. Ймовірно, в російській Уфі під ударом міг опинитись завод "Башнефть".