росії повністю заблокували можливості для виготовлення сучасної зброї, – Подоляк

Західні санкції проти росії повністю заблокували можливість москві отримувати будь-що для виготовлення озброєння. Держава-агресорка це знає і хоче, аби Україні надавали все менше зброї її партнери.

Про це радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив в інтерв'ю 24 каналу. Він наголосив, що мета росії – позбавити і Україну озброєння під час можливої затяжної війни.

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росія не може компенсувати технології

Китай та інші країни не мають таких технологій, аби компенсувати росії можливість збудувати якийсь там обсяг сучасної зброї,

– пояснив радник голови ОП.

росія, каже Подоляк, вкладає великі гроші у кілька наративів. Головний полягає в тому, що Україна має сісти за стіл переговорів – при чому негайно. Адже зараз в противника – пікові територіальні досягнення.

Будь-який аналог "Мінська-3" означатиме перетворення Української держави на руїну. При цьому москва не перестане вважати, що всю акваторію Чорного моря вона має забрати собі.

росія хоче зменшити отримання зброї Україною

У випадку затяжної війни прагнення росії зрозуміле: противник хоче, аби Україна отримувала якомога менше зброї. Це, вважають окупанти, змусить ЗСУ застрягнути на певній території і змусити українську владу до перемовин. Для цього росіяни задіюють іноземні медіа та міжнародні організації, аби дискредитувати Україну.

Актуально Протягом 2 – 3 місяців "невеличка детонація" супроводжуватиме склади росії, – Подоляк

Зброя росії – застаріла: що пишуть ЗМІ

Іноземні медіа пишуть, що більшість зброї, яка є в росії, є застарілою.

Передусім мовиться про бронетехніку та гелікоптери.

33% ракет, які запускають російські війська, не потрапляють по цілі.

Ворожа техніка, яку ЗСУ ліквідує на полі бою, не відповідає сучасним вимогам.

У противника є значні проблеми з безпілотниками. Так в "Орлана-10" трапляються часті неполадки.

Дивіться у відео – Подоляк про те, чи настав перелом у війні: