Втрати Росії у живій силі та військовій техніці у війні проти України продовжують зростати. За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 2 262 російських військових.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже близько 1 648 161 військового. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Які втрати Росії

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 27 листопада 2026 року становлять:

особового складу – близько 1 648 161 (+2 262) осіб;

осіб; танків – 12 514 (+2);

бойових броньованих машин – 26 003 (+11);

артилерійських систем – 52 858 (+33) ;

; РСЗВ – 2 306 (+2) ;

; засобів ППО – 1 772 (+1) ;

; літаків – 456 ;

; гелікоптерів – 356 ;

; БпЛА оперативно-тактичного рівня – 622 317 (+1 315) ;

; наземних робототехнічних комплексів – 3 243 (+14) ;

; кораблів / катерів – 36 ;

; підводних човнів – 2 ;

; автомобільної техніки та автоцистерн – 180 752 (+658) ;

; спеціальної техніки – 4 951 (+8) ;

; крилатих ракет – 5 278.





Втрати Росії у війні / Фото Генштаб ЗСУ



Нагадаємо, що від початку 2026 року армія Росії втратила понад 400 тисяч військових. Це найбільший показник за весь час повномасштабної війни та більше, ніж втрати противника за весь 2024 рік. Яких втрат російська армія зазнала станом на 26 листопада – у зведенні Генштабу ЗСУ.