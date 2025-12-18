Укр Рус
СБУ вгатила дронами по аеродрому Бельбек: знищено МіГ-31 і ППО на сотні мільйонів доларів
18 грудня, 12:45
Оновлено - 12:47, 18 грудня

СБУ вгатила дронами по аеродрому Бельбек: знищено МіГ-31 і ППО на сотні мільйонів доларів

Надія Батюк

Україна продовжує завдавати втрат Росії. У ніч на 18 грудня далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно відпрацювали по складовим російської ППО на військовому аеродромі Бельбек у Криму.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.

Яку російську техніку знищила СБУ? 

За даними Служби безпеки, внаслідок прицільних влучань українських безпілотників було уражено: 

  • два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ" (ціна одного – близько 60-100 мільйонів доларів);
  • РЛС 92Н6, яка є складовою зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф" (орієнтовна ціна для внутрішнього ринку 30 мільйонів доларів, експортна – 60 мільйонів доларів);
  • зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С2" (орієнтовна ціна для внутрішнього ринку 12 мільйонів доларів, експортна – 19 мільйонів доларів);
  • літак МіГ-31 із повним боєкомплектом (орієнтовна ціна – 30-50 мільйонів доларів залежно від комплектації та озброєння). 

СБУ продовжує ефективну роботу зі знищення систем ППО в Криму, які прикривають важливі військові та логістичні обʼєкти окупантів. Ліквідація складових цієї ешелонованої системи суттєво послаблює оборону та військові спроможності ворога на Кримському напрямку,
 – йдеться в повідомленні.

 
 