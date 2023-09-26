Секретний український дрон діє: як Росія втратила техніки на понад 7 мільйонів доларів за вечір

Глава Мінцифри Михайло Федорів розповів, що росіяни тільки за вечір втрачають в Україні техніки на понад 7 мільйонів доларів. Це відбувається завдяки секретному українському дрону.

Міністр також оприлюднив відео зі знищеною російською технікою. Зокрема, ЗСУ ліквідували ворожі танки та гаубиці.

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Як ЗСУ потужно відпрацьовують по ворогу

Секретний український дрон діє – росіяни втрачають техніки на понад 7 мільйонів доларів за вечір,

– написав Федорів.

За його словами, пекло російським загарбникам влаштували оператори Армії дронів. Зокрема, ударна рота безпілотників "АХІЛЛЕС" 92-гої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка уразила:

танки Т-80 та Т-72;

гаубиці Д-30.

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"Це — результат роботи вправних бійців та українського дрона, якого дуже бояться окупанти. Більше про сам безпілотник розповімо після перемоги. Нехай залишається "приємною" несподіванкою для ворогів", – зауважив Михайло Федоров.

Він подякував воїнам та пообіцяв, що далі чекають ще більше технологій та сюрпризів для росіян.

Що відомо про українські дрони