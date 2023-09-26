Секретний український дрон діє: як Росія втратила техніки на понад 7 мільйонів доларів за вечір
Джерело:Михайло Федорів
Глава Мінцифри Михайло Федорів розповів, що росіяни тільки за вечір втрачають в Україні техніки на понад 7 мільйонів доларів. Це відбувається завдяки секретному українському дрону.
Міністр також оприлюднив відео зі знищеною російською технікою. Зокрема, ЗСУ ліквідували ворожі танки та гаубиці.
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Як ЗСУ потужно відпрацьовують по ворогу
Секретний український дрон діє – росіяни втрачають техніки на понад 7 мільйонів доларів за вечір,
– написав Федорів.
За його словами, пекло російським загарбникам влаштували оператори Армії дронів. Зокрема, ударна рота безпілотників "АХІЛЛЕС" 92-гої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка уразила:
- танки Т-80 та Т-72;
- гаубиці Д-30.
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"Це — результат роботи вправних бійців та українського дрона, якого дуже бояться окупанти. Більше про сам безпілотник розповімо після перемоги. Нехай залишається "приємною" несподіванкою для ворогів", – зауважив Михайло Федоров.
Він подякував воїнам та пообіцяв, що далі чекають ще більше технологій та сюрпризів для росіян.
Що відомо про українські дрони
- Влітку 2022 року Михайло Федорів заявив, що Мінцифри разом із Генштабом ЗСУ та UNITED24 збирають Армію дронів. Тоді міністр пояснював, що вони сформували системне бачення, щоб закрити дронами всю лінію фронту. Тобто мовиться про орієнтовно 2 470 кілометрів.
- Тоді Федорів пояснював, що на першому етапі планували закупити 200 безпілотників, які можуть літати до 24 годин на відстань 160 кілометрів. При цьому дрони мали залишатись непомітними для окупантів.
- З того часу міністр регулярно показує успіхи, яких вдається досягти нашим військовим, застосовуючи дрони у боротьбі з російськими загарбниками.
- Буквально нещодавно міністр прозповів, що протягом 4 – 11 вересня наші військові "мінуснули" 64 російські гармати, уразили 27 танків, 55 вантажівок та багато іншого. До речі, тоді загальна кількість ураженої техніки сягала 205 одиниць.