Росія втратила в Україні третину зі своїх наземних бойових сил, – Міноборони Великої Британії

Триває 81 доба героїчного протистояння України російським окупантам. Країна-агресорка вже втратила на війні близько третини своїх наземних сил, підготовлених до наступу у лютому цього року.

Крім того, вторгнення росіян вийшло далеко за межі прогнозованого ними графіку. Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії від 15 травня.

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Зведення Міноборони Великої Британії щодо війни Росії проти України

За інформацією Міністерства оборони Великої Британії, станом на 15 травня наступ Росії на Донбасі втратив оберти та вийшов далеко за межі прогнозованого графіку. Попри незначні успіхи, країна-агресорка не спромоглась здобути значних територіальних перемог протягом минулого місяця.

При цьому фіксується стабільно високий рівень виснаження бойових підрозділів окупантів. За оцінками британського Міноборони, Росія вже ймовірно втратила близько третини своїх наземних бойових сил, які підготувала для вторгнення у нашу державу у лютому.

Зазначається, що затримки у наступальних діях росіян майже напевне ще більше посиляться через низку важливих факторів, таких як відсутність доступу до обладнання та високих технологій, засобів стеження та розвідувальних дронів. Російські безпілотники є надважливими для ведення розвідки та націлювання артилерії, втім виявились вразливими до українських засобів протиповітряної оборони.

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Прогноз подальшого розвитку подій

У Міноборони Великої Британії зауважили, що потенціал російського війська дедалі більше обмежується через погіршення можливостей, постійний низький бойовий дух та моральний стан, а також зниження бойової ефективності. Безліч з цих факторів неможливо швидко замінити чи відновити, і вони, найімовірніше, продовжать перешкоджати операціям Росії в Україні.

До слова, у британському Міноборони підкреслили, що за нинішніх умов Росія навряд чи зможе різко прискорити темпи свого просування протягом наступних 30 днів.

Нагадаємо, що станом на 14 травня, за підрахунками Генерального штабу Збройних Сил України, Росія з 24 лютого втратила у війні проти нашої держави:

особового складу – 27 200 осіб;

танків – 1 218 одиниць;

бойових броньованих машин – 2 934;

артилерійських систем – 551;

РСЗВ – 195 одиниць;

засобів протиповітряної оборони – 88;

літаків – 200;

гелікоптерів – 163;

автомобільної техніки та цистерн з паливом – 2 059 одиниць;

кораблів та катерів – 13;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 411;

спеціальної техніки – 42 одиниці;

крилатих ракет – 95.

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