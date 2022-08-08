росія втратила від 70 до 80 тисяч військових від початку війни в Україні, – Пентагон

Щодня російські окупанти зазнають колосальних втрат у війні з Україною. Сумарні втрати ворога у Пентагоні оцінюють у межах від 70 до 80 тисяч осіб.

Така цифра охоплює і вбитих і поранених окупантів. Такими є дані підрахунку Пентагону, про які на брифінгу повідомив заступник міністра оборони США Колін Кол.

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росія зазнає колосальних втрат

Колін Кол наголосив, що росія зазнає колосальних втрат у війні. Водночас заступник голови Пентагону відзначив, що з такими втратами росія не досягла жодної цілі, про які говорив владімір путін.

У кожній війні цифри є неточними, але сьогодні можна говорити, що втрати росії становлять від 70 до 80 тисяч за останні кілька місяців. Це сумарне число жертв включно з пораненими. Насправді ця цифра може бути як вищою, так і водночас нижчою,

– заявив Кол.

Варто зазначити, що якщо дотримуватися принципу того, що кількість поранених більша за кількість загиблих, то можна дійти висновку, що в США вважають, що в Україні загинуло менше російських солдатів, ніж за даними Генштабу ЗСУ.

Що у Пентагоні кажуть про втрати України

Щодо втрат української сторони, у Пентагоні дотримуються такої ж точки зору, як і військово-політичне керівництво України, тому жодних цифр там не озвучили. Однак заступник міністра оборони США відзначив, що попри посилення інтенсивності боїв на Сході та Півдні України, втрати України суттєво знизилися. Зокрема причиною цього є бойовий дух та воля до перемоги в українських захисників та захисниць.

Хоча бої посилилися на Сході та Півдні, однак втрати України знизилися. А все завдяки українським бойовому духу та волі до перемоги, які є набагато вищими, ніж у росіян. Тож, вважаю, вони дають українцям величезну перевагу. Ба більше, 40 мільйонів українців борються за своє та існування країни,

– наголосив Кол.

Статистика втрат від Генштабу ЗСУ

Втрати росіян – величезна заслуга наших захисників та захисниць, які щодня дають потужну відсіч окупантам, руйнують їхні склади та пункти. За даними Генштабу ЗСУ станом на 8 серпня, втрати окупантів становлять близько 42 340 осіб. І це лише вбитими. Однак цифри не є точними через те, що підрахунок ускладнений активними бойовими діями.

Крім того, окупанти зазнають серйозних втрат у техніці. Станом на 8 серпня росія втратила:

1 811 танків;

4 070 бойових броньованих машин;

960 артилерійських систем;

261 реактивну систему залпового вогню;

132 засоби ППО;

223 літаки;

192 гелікоптери;

754 безпілотники оперативно-тактичного рівня;

182 крилаті ракети;

15 кораблів та катерів;

2 993 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

86 одиниць спецтехніки.

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