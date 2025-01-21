Москва втратила важливу базу в Середземному морі, – британська розвідка

Москва втратила доступ до військово-морської бази в Тартусі після падіння режиму Башара Асада. Кремль не зміг підтримати союзника, оскільки зосереджений на війні в Україні.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії. Водночас майбутнє усіх російських баз в Сирії залишається все ще невизначеним.

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Росія втратила доступ до бази в Тартусі

У зведенні зазначається, що після падіння режиму Асада, колишнього сирійського союзника Москви, постійне оперативне з'єднання ВМФ Росії у Середземному морі втратило доступ до військово-морської бази в Тартусі для обслуговування та логістичної підтримки. Наразі немає альтернативної бази, яка могла б повноцінно замінити Тартус.

Майбутнє російських баз у Сирії залишається неясним, поки в країні існує політична невизначеність. Однак Росія майже напевно прагне зберегти присутність у Середземномор'ї,

– йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, для російського уряду пріоритетними завданнями будуть забезпечення логістичної підтримки своїх військових і приватних військових підрядників в Африці, а також мінімізація репутаційної шкоди, нанесеної падінням режиму Асада.

Водночас залишається незрозумілим, чи планує Росія передислокувати свої сили або обладнання до потенційних альтернативних локацій у Північній Африці.

"Російське керівництво майже напевно вважає український конфлікт своєю головною турботою", – зазначають у Міноборони Британії.

Крім того, у відомстві вважають, що саме війна в Україні позбавила Росію спроможності підтримувати режим Асада при владі.