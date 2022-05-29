Росія втратила вже щонайменше 35 тисяч бійців, це без бойовиків з псевдореспублік, – Арестович

У Генштабі ЗСУ 28 травня оголосили про 30 тисяч вбитих російських військових. Проте ця цифра може бути значно більшою, навіть не враховуючи "мобілізованих" з квазіреспублік на Донбасі.

Мовиться про 35 – 37 тисяч вбитих окупантів. Про це в ефірі ютюб-каналу "ФЕЙГИН LIVE" заявив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє 24 канал.

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Росія втратила в Україні щонайменше 35 тисяч військових

Арестович розповів, що після попереджень своїх військових керівництво країни-агресорки прекрасно розуміє, яку небезпеку для російської армії несе західне озброєння в Україні. Вони переконані, що постачання ні в якому разі не можна допустити.

Адже в протилежному випадку командувачі окупаційними військами нічого не зможуть гарантувати щодо виконання задач, які їм поставили. Наразі вони можуть це зробити хіба так сяк і ціною життів ще 20 тисяч солдатів, а після поставок озброєння для ЗСУ гарантій для окупантів не буде ніяких.

Сьогодні Міноборони України та Генеральний штаб оголосили про 30 тисяч вбитих російських солдатів. Я не люблю цих підрахунків тіл і ніколи не зловтішаюся (нехай вони – вороги, але все одно люди), але тут потрібно розуміти наступне – реальні втрати є набагато більшими. Не менше ніж 35 – 37 тисяч,

– зауважив радник голови ОП.

Він наголосив, що це – лише кадрові втрати, які складаються з мобілізованих та всіх інших.

"Адже якщо рахувати, скільки загинуло "мобілізованих" з ЛНР та ДНР, то аби не плюс ще 20 тисяч. Втрати – колосальні. Втрати пораненими, втрати техніки й так далі", – додав Арестович.

Тому з такими темпами та втратами, за словами радника голови ОП, російські військові кажуть своєму керівництву, що можуть покласти ще 20 батальйонів і взяти Лисичанськ та Сєвєродонецьк, адже Попасну взяли ж.

"А якщо приїде ось ця вся історія, вони вже нічого не зможуть гарантувати. Скільки батальйонів сюди не жени, це – все. 20 комплексів РСЗВ взагалі змінять характер цієї війни", – зауважив Арестович.

За його словами, у квітні – березні щодня гинули по тисячі російських військових, а зараз – 200 – 300. Однак коли в Україну приїдуть західні системи, гинутимуть по 400 – 500 окупантів на день, а може й більше.

"Тому вся російська дипломатія перезбудилася. І на рівні міністра іноземних справ йдуть заяви про неприпустиму ескалацію. Але судячи зі всього, рішення вже прийняли", – заявив радник голови ОП.

Арестович підсумував, що саме тому невдовзі все покотиться в протилежний бік.

Росія продовжує втрачати живу силу та техніку

Від початку війни українським захисникам вдалося ліквідували не лише 30 тисяч ворожих військових, а й силу-силенну їхньої техніки. Зокрема, наші бійці знищили:

1330 танків;

3258 бойових броньованих машин;

628 артилерійських систем;

203 реактивні системи залпового вогню;

93 засоби протиповітряної оборони;

207 літаків;

174 гелікоптери;

503 безпілотники оперативно-тактичного рівня;

116 крилатих ракет;

13 кораблів та катерів;

2226 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

48 одиниць спеціальної техніки.

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