"Росія вже не застукає США зненацька": Байден зважує варіанти допомоги Україні, – CNN

Штати можуть скерувати в Україну військових радників, техніку та зброю. Усе для того, щоб підготувати країну до умовірного вторгнення Росії.

Американські ЗМІ написали про те, що західні держави застерігали Росію від подальших агресивних дій проти України. Про це мовиться у статті 3 грудня.

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У США розповіли про допомогу, яку готові надати Україні

Україна попередила, що Росія намагається дестабілізувати ситуацію в країні. Натомість Москва запевняє, що не планує напад, і стверджує, що підтримка Києва з боку НАТО, включаючи збільшення поставок зброї, нібито становить загрозу західним кордонам Росії.

Окрім того, енергетичний фактор ускладнює ситуацію. Видання написало, що Україна є партнером, а не членом НАТО. Тому не має аналогічних гарантій безпеки, як союзники по Альянсу. Проте джерела видання пишуть про допомогу, яку Штати готові надати Україні.

Адміністрація (президента Джо – 24 канал) Байдена зважує варіанти відправити в Україну військових радників та нове обладнання, включаючи зброю, щоб підготувати партнерів до можливого російського вторгнення,

– заявили джерела видання.

Співрозмовники пригадали, що адміністрація Барака Обами "була приголомшена, коли Росія вторглася в Крим у 2014 році і підтримала заколот на Донбасі".

"Американські чиновники кажуть, що вони налаштовані не бути застуканими зненацька під час чергової російської воєнної операції", – мовиться у повідомлені.

Коротко про ситуацію щодо військ на Донбасі

Наприкінці жовтня американські ЗМІ заявили, що Росія стягує війська до кордону з Україною. Згодом цю інформацію підтвердила українська розвідка.

3 грудня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що наразі біля наших кордонів перебуває 94,3 тисячі російських військових. Найімовірніше вони можуть піти у наступ у січні 2022 року.

Натомість у Кремлі цю ситуацію заперечують. Там заявили, що в Росії заявили, що війська України стягують на Донбас. Кремль має дані про 125 тисяч осіб. Кажуть, мовляв, це половина всього складу.

1 грудня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що для Росії ймовірне вторгнення в Україну " матиме високу ціну ". Зокрема мовиться про "політичні та економічні наслідки для Росії".

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