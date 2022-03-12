Росія вже почала щось говорити, а не лише кидатися ультиматумами, – Зеленський

Російські загарбники продовжують обстрілювати українські міста. Однак, за словами президента Володимира Зеленського, процеси закінчення війни вже проговорюються.

У Росії вже перестають лише висувати ультиматуми. Про це Зеленський розповів під час зустрічі з іноземними журналістами, повідомляє 24 канал.

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В Росії почали говорити про припинення війни

Президент розповів, що процеси закінчення війни вже проговорюються. Він радий сигналу з боку Росії, адже за останні 2 роки жодного разу не чув, що може бути діалог.

Я жодного разу цього не чув, а ми звертались навіть не десятки разів. Я все це фіксував. Я думаю, що провів сотню перемовин з лідерами різних держав, яким я давав всі можливості бути перемовниками, посередниками, медіаторами, бути будь-ким, щоб просто відбулась зустріч,

– зауважив Зеленський.

За його словами, усі повинні знати, що всі ці тисячі людей, які загинули через те, що Росія жодного разу не підтвердила можливість зустрічі, – це відповідальність влади країни-агресорки. Тому президент вчергове наголосив, що Україна готова говорити про закінчення війни.

"Вони проговорюють деякі кроки цієї адженди, як це все має статися. Були із самого початку якісь ультиматуми з боку Росії. Ми не пішли на будь-які ультиматуми й війна поглиблювалась. Зараз ми бачимо, що швидкої операції, 3-денної чи 4-денної, по окупації нашої держави, зміни керівництва, зміни прапора тощо не відбулося", – заявив Зеленський.

Президент впевнений, що цього не відбудеться навіть, якщо привезти помирати в Україну мільйон російських громадян, бо захопити українців неможливо. За його словами, можна заблокувати всі міста та засипати країну трупами російських військових, однак це неправильний результат, позаяк окупувати голови українців неможливо.

"Тобто можна зробити тимчасове рішення, як це було у Другу світову і в інші війни, коли ти йдеш Європою, захоплюєш міста, окуповуєш міста, але ти повинен знати, що це все тимчасово і не на завжди. В цьому я впевнений", – додав президент.

Він розповів, що група українських та російських представників вже обговорюють ті чи інші питання припинення війни.

"Зараз вони почали щось говорити, а не кидати лише ультиматуми. Я вважаю, що це принципово інший підхід. І він повинен бути таким", – зазначив Зеленський.

Президент вважає, що до переговорного процесу долучилося замало західних партнерів. Адже щодо пунктів гарантій безпеки, то в Україні після кривавої війни вже не зможуть просто довіряти Росії. Тому, окрім країни-агресорки, ці гарантії безпеки повинні запропонувати й інші світові лідери.

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