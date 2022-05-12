Росія вже точно не просувається вперед, – радник глави МВС

Наступ Росії призупинився, адже українські захисники відбивають ворога та на деяких напрямках навіть контратакують. У МВС запевнили, що окупанти вже точно не просуваються вперед.

Про це 24 каналу сказав радник глави МВС Ростислав Смірнов.

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За його словами, риторика Путіна змінилася, він тепер каже росіянам, що Росія воює з НАТО. "Цим він хоче пояснити , чому в них немає перемог. Вони хочуть показати, що проти них воює сильніший ворог", – каже Смірнов.

На його думку, коли ЗСУ завдасть по армії ворога критичних ударів, то окупанти просто покинуть Україну. Звісно, своїм людям Кремль буде говорити, що "вони все зробили та провели денацифікацію України".

Радник глави МВС запевнив, що Україна перемагає стратегічно. "Бо війна це не лише людський ресурс, а й фінансовий ресурс та забезпечення війни. Чого зараз немає в Росії, вона ізольована, з ними перестануть співпрацювати", – додав він.

Стратегічно ми вже перемогли. Вони (окупанти – 24 канал) вже точно не просуваються вперед, а тільки ми просуваємося вперед і їх контратакуємо. І з кожним днем цього буде все більше і більше,

– заявив Смірнов.

Він каже, що окупанти прекрасно розуміть, що робить наше ЗСУ, тому їхня мотивація постійно зменшується.

"Я переконаний, що час грає на нашому боці, але буде ще багато випробувань", – підсумував радник глави МВС.

Втрати ворога станом на 12 травня

За час повномасштабної війни українські захисники знищили 26 650 ворожих військових. Лише за минулу добу лави "двохсотих" поповнили 300 російських загарбників.

Втрати ворога у техніці:

танків – 1195 одиниць (+8);

бойових броньованих машин – 2873 одиниці (+17);

артилерійських систем – 534 одиниці (+6);

РСЗВ – 191 одиницю (+6);

засобів ППО – 87 одиниць;

літаків – 199 одиниць;

гелікоптерів – 161 одиницю (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 398 одиниць (+8);

крилатих ракет – 94 одиниці;

кораблів – 13 одиниць (+1);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2019 одиниць (+22);

спеціальної техніки – 41 одиницю.

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