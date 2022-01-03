Росія йде на обмін полоненими тільки тоді, коли їй треба когось витягти, – Цимбалюк
Джерело:"Громадське"
Позиція Кремля щодо обміну полоненими завжди однакова. Зокрема, Росія погоджується на це тільки тоді, коли їй треба когось "витягти" з українського полону.
Про це заявив журналіст Роман Цимбалюк. За його словами, Кремль, як і впродовж 2015 – 2017 років, вимагає від України політичних поступок в обмін на людей.
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Втім, цього не потрібно робити за жодних обставин, адже у такий спосіб можна втратити державу. Журналіст зауважив, що Москва має необмежені можливості для захоплення нових заручників і полонених, оскільки контролює 7% території нашої держави.
Позиція Кремля завжди однакова: вони йдуть на обмін тільки тоді, коли їм треба когось витягнути з українського полону,
– наголосив Цимбалюк.
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