Я вже не раз про це говорив і знову повторю. Цю країну не вчить історія або мільйони вбитих їхньою владою їхніх же близьких і рідних.

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Цю країну не вчить нічого, крім величезного ляпаса, який вона обов'язково отримає, бо інакше, на жаль, не вийде розібратися з кризою, яку ця недоімперія розпочала з анексії нашого Криму та війни на нашому Донбасі.

Будапештський меморандум як гарантія безпеки

Пояснювати щось росіянам немає сенсу, адже вони зазомбовані пропагандою і не здатні сприймати реальність, яка цілковито відрізняється від тієї, яку їм показують у пропагандистських шоу на федеральних каналах.



Будапештський меморандум підписали у грудні 1994 року / Фото з сайту Національної асамблеї України

Однак варто пригадати історію. Понад чверть століття тому, у грудні 1994 року підписали Будапештський меморандум. Держави-підписанти – Україна, США, Росія та Велика Британія – обіцяли гарантувати захист суверенітету та безпеки України.

Цей меморандум мав би гарантувати безпеку нашій країні, якщо на неї нападе одна з тих держав, які його підписали.

Із урахуванням того, що відбувається крайні 8 років, одна із тих держав, яка абсолютно обґрунтовано має називатися країною-балаболом – це Росія.

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Особисто для мене відповідальність за власні слова і вчинки є базовою цінністю. Неважливо, що я сказав чи зробив – я ніс, несу і буду нести відповідальність за все це, адже так мене виховали.

Те саме відбувається в моєму бізнесі. Якщо виникають якісь проблеми, я включаюся у їхнє розв'язання, адже я і вся наша команда відповідаємо за те, що робимо.

У контексті Будапештського меморандуму, важливим і справедливим буде довести те, що Росія – це країна-балабол.

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Угода про нерозповсюдження ядерної зброї

Спочатку трохи історії. Повна назва документу – Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Після розпаду СРСР Україна мала 3 за величиною ядерний арсенал на планеті. Ми поступалися тільки США і Росії. У 1991 році Україна мала:

176 міжконтинентальних балістичних ракет;

стратегічні бомбардувальники;

ядерні боєзаряди стратегічної та тактичної зброї у досить великій кількості.

Втім 5 грудня 1994 року підписали Будапештський меморандум. Цим документом такі країни, як США, Росія та Великобританія надали гарантії безпеки Україні в обмін на те, що ми повністю відмовимося від ядерної зброї.

Я би хотів наголосити на головних 6 пунктах цього документу і зачитати їх.

Перший – Росія, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії та Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їхнє зобов'язання згідно з принципами кінцевого акта НБСЄ (так раніше називалася ОБСЄ) поважати незалежність, суверенітет та чинні кордони України.

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Другий – підтверджують їхні зобов'язання утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності України, і що жодна їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй.

Третій – підтверджують Україні їхні зобов'язання утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином забезпечити собі переваги будь-якого роду.

Четвертий – підтверджують їхні зобов'язання домагатися негайних дій Ради безпеки ООН з надання допомоги Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, в разі якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї.



Країни-підписанти меморандуму мали утриматися від збройного нападу / Фото з сайту "Дзеркало тижня"

П'ятий – підтверджують щодо України їхні зобов'язання не застосовувати ядерну зброю проти будь-якої держави-учасника Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, крім випадку нападу на них, їх території або залежні території, їх збройні сили або їх союзників з боку такої держави разом з державою, яка володіє ядерною зброєю або пов'язаним з ним союзною угодою.

Шостий – Росія, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки та Україна проводитимуть консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.

Підписали цей документ представники чотирьох країн:

від України – Леонід Кучма;

Леонід Кучма; від Росії – Борис Єльцин;

Борис Єльцин; від Британії – Джон Мейджор;

Джон Мейджор; від США – Білл Клінтон.

Ось такий документ. Мабуть, переважна більшість з вас навіть не здогадувалася, що Україна вже розглядала варіант вимоги термінових консультацій, посилаючись на 6 статтю меморандуму.

Як бути Україні

Це сталося у 2003 році, під час конфлікту із Росією щодо острова Тузла, та у 2006 році під час газової війни із Росією.

Тобто якщо бути відвертими, то Росія вже давно нехтує зобов'язаннями, і її війська біля нашого кордону ще раз доводять, що це країна-балабол. Не більше.

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Так що ж нам робити, враховуючи те, що ніхто не буде допомагати нам військами? Ви запитаєте, а як же Велика Британія та США, які підписали документ, де написано, що вони будуть допомагати нам.

Як саме вони це робитимуть – там не написано. У цьому є найбільша проблема і це те, що постійно обговорюють в новинах. Будьмо відвертими та дорослими:

по-перше, США та Велика Британія не надсилатимуть до нас своїх військових;

по-друге, Україна не є членом НАТО, тому Північноатлантичний альянс не надсилатиме до нас свої війська у разі вторгнення Росії;

по-третє, нам насправді не потрібні їхні війська, адже зараз не 1918 і не 1943 роки, а воювати кількістю – ідіотизм.

Нам потрібно насамперед зрозуміти, що допомогти собі можемо тільки ми самі. Нагадаю, що захистом територіальної цілісності України та її громадян займаються Збройні сили України.

І якою б не була перевага росіян за кількістю щодо ЗСУ – всі наші солдати робитимуть все, щоб стримати ворога й не дозволити завдати шкоди нашим громадянам та втримати наші кордони.

А ми всі маємо перестати вважати росіян товаришами і братами. На жаль, але факт є фактом – вбивати тисячі українських солдатів і цивільних – це не братня поведінка.



ЗСУ робитимуть все, щоб стримати ворога / Фото 24 каналу

Від того, що хтось із українців ведеться на їхню пропаганду, напряму залежатиме життя не тільки тих, хто знаходиться зараз на Сході, але й їх самих.

Коли російський генштаб заявляє про готовність застосовувати ядерну зброю через те, що НАТО не робить, але має повне право робити, то все це не нагадує мені поведінку братів.

І найважливіше – допомагайте армії всім, чим можете. І я зараз не так про гроші, як про тепле слово, підтримку і вдячність за те, що хтось готовий брати перший удар на себе, щоб захистити нас із вами.

Всі ті, хто зараз на фронті, заслуговують на вдячність.

Завершити хочу цитатою нашого міністра оборони Олексія Резнікова. Він сказав, що "право України бути членом НАТО чи будь-якого іншого Альянсу записане в Конституції, за нього українці проливають кров і віддають життя протягом майже 8 років".

За словами Резнікова, ми ставатимемо членами НАТО де-факто, впроваджуватимемо в себе стандарти Альянсу чи демократичного світу, робитимемо реформи, бо це потрібно нам.

Зверніть увагу Станемо членами НАТО де-факто, щоб потім стати де-юре, – Резніков

І тоді настане час, коли ухвалять політичне рішення між країнами Альянсу і Україна стане членом НАТО де-юре.

Міністр оборони має рацію, а від себе додам – якщо ти не хочеш, щоб твій сусід ставав членом недружнього тобі військового альянсу, то не варто необдумано вбивати його людей, забирати його землі, оббріхувати його перед світом і потім сподіватися на дружні стосунки. Росія ще не отримала того, що заслуговує, але отримає.