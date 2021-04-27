Всі критерії присутні: чому путінська Росія – спонсор тероризму

Весь світ вже давно знає, які саме злочини – вбивства, акти міжнародного тероризму, диверсії та військові злочини – здійснює путінська ОЗУ по всьому світу. Далі читайте російською.

Уже давно пора всем цивилизованным странам в мире признать конкретные путинские организации террористическими, а путинскую Россию – государством-спонсором терроризма.

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Про государства – спонсоров терроризма вы можете прочесть здесь.

Какие могут быть еще сомненья?! Все критерии присутствуют налицо!

Путинская РФ – государство-спонсор терроризма.

А вот и конкретные путинские организации, которые должны быть признаны террористическими на международном уровне: ФСБ, СВР, Минобороны и Главное управление Генерального штаба ВС РФ (прежнее название – Главное разведывательное управление, или сокр. ГРУ).

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Российские и нероссийские граждане, живующие в странах G-7 и в остальных цивилизованных странах!

Оказывайте давление на ваших представителей в органах представительной демократии – на ваших конгрессменов, сенаторов, и т.д. – для запуска этого процесса!