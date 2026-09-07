Росія, ймовірно, готує нову атаку: злетіли 4 борти Ту-160

У ніч проти 8 вересня Росія може здійснити чергову масовану атаку по Україні із застосуванням різних типів озброєння. За попередньою оцінкою, противник має підготовлені до вильоту стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Що відомо про загрозу?

У західній частині Росії перебувають 6 споряджених Ту-95МС, які можуть бути готовими до виконання бойового вильоту. Водночас повідомляється про зліт щонайменше 4 стратегічних бомбардувальників Ту-160, які рухаються західним курсом.

За попередніми розрахунками, вихід Ту-160 на можливі пускові рубежі очікується близько 02:00.

Окремою загрозою залишаються реактивні безпілотники, які вже атакують Київщину та Вінниччину. Протягом ночі російські військові можуть здійснити додаткові запуски, зокрема для ударів по Київській області та, ймовірно, західніших регіонах України.

Також високою залишається балістична загроза. Російські сили активно присутні у Брянській, Курській та Воронезькій областях і мають там запас боєприпасів. Тому не виключене застосування "Іскандерів", С-400 або ракет "Циркон". Запуск такого озброєння може відбутися фактично у будь-який момент, а час підльоту балістичних ракет до окремих регіонів України може бути дуже коротким.

Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та у разі її оголошення перебувати в укриттях.

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Нагадаємо, очільник ГУР Олег Іващенко заявив, що Росія змінює тактику проведення комбінованих атак по Україні та нарощує використання реактивних "Шахедів". Кількість таких дронів під час окремих атак може сягати 120, 300 і навіть 500 за добу.

Російські військові дедалі частіше поєднують реактивні безпілотники з балістичними й крилатими ракетами та іншими ударними засобами. Окрему загрозу становлять нові баражуючі боєприпаси, які за характеристиками є проміжною ланкою між реактивним дроном і крилатою ракетою.

Такі апарати можуть розвивати швидкість близько 500 – 600 кілометрів на годину, а іноді – до 700 кілометрів на годину. Водночас їх оснащують системами штучного інтелекту та машинного зору, що робить їх більш автономними й точними.

Росія прагне максимально ускладнити роботу української ППО, змушуючи її одночасно виявляти та перехоплювати різні типи повітряних цілей.