Уночі 19 серпня стало відомо про зліт кількох бортів Ту-95МС. Ворог попередньо готується до ракетного удару по Україні.

За даними моніторів у повітрі станом на 02:00 перебувало 4 бортів ворожих бомбардувальників, передає 24 Канал.

Що відомо про ворожу атаку?