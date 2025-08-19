Укр Рус
19 серпня, 02:53
Росія атакує Україну балістикою, також могли бути пуски крилатих ракет: де зараз тривога

Анастасія Колеснікова

Уночі 19 серпня стало відомо про зліт кількох бортів Ту-95МС. Ворог попередньо готується до ракетного удару по Україні.

За даними моніторів у повітрі станом на 02:00 перебувало 4 бортів ворожих бомбардувальників, передає 24 Канал.

Що відомо про ворожу атаку?

03:30, 19 серпня

Загроза балістичного озброєння з північного сходу.

03:29, 19 серпня

Швидкісна ціль через Харківщину та Полтавщину на Кременчук.

03:09, 19 серпня

Моніторингові групи уточнили, що остаточна інформація про те, чи відбувся реальний пуск з обох бортів, чи йшлося про імітацію запуску, стане відомо у проміжку між 3:30 та 3:50 ночі – у цей час ворожі ракети можуть увійти в повітряний простір України.

02:50, 19 серпня

Повітряні сили повідомили, що зафіксовано імовірні пуски крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками.

 