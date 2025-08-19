Росія атакує Україну балістикою, також могли бути пуски крилатих ракет: де зараз тривога
Уночі 19 серпня стало відомо про зліт кількох бортів Ту-95МС. Ворог попередньо готується до ракетного удару по Україні.
За даними моніторів у повітрі станом на 02:00 перебувало 4 бортів ворожих бомбардувальників, передає 24 Канал.
Дивіться також Росіяни знову підняли в небо Ту-95: що це за літаки та якими ракетами б'ють
Що відомо про ворожу атаку?
Загроза балістичного озброєння з північного сходу. Швидкісна ціль через Харківщину та Полтавщину на Кременчук. Моніторингові групи уточнили, що остаточна інформація про те, чи відбувся реальний пуск з обох бортів, чи йшлося про імітацію запуску, стане відомо у проміжку між 3:30 та 3:50 ночі – у цей час ворожі ракети можуть увійти в повітряний простір України. Повітряні сили повідомили, що зафіксовано імовірні пуски крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками.
Загроза балістичного озброєння з північного сходу.
Швидкісна ціль через Харківщину та Полтавщину на Кременчук.
Моніторингові групи уточнили, що остаточна інформація про те, чи відбувся реальний пуск з обох бортів, чи йшлося про імітацію запуску, стане відомо у проміжку між 3:30 та 3:50 ночі – у цей час ворожі ракети можуть увійти в повітряний простір України.
Повітряні сили повідомили, що зафіксовано імовірні пуски крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками.