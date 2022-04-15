Росія за 2 – 3 роки після перемоги України розпадеться на частини, – правозахисник

У суспільстві вже давно мовиться про гіпотетичний розпад Росії. Зокрема, цей процес може істотно пожвавити перемога України у війні, яку цинічно розпочала країна-вбивця.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив Павло Лисянський – правозахисник та громадський діяч. За його словами, на розпад російської держави знадобиться від 2 до 3 років після перемоги України над Росією.

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Хто з перших може вийти зі складу Росії

Після повномасштабного вторгнення росіян на територію України більшість людей зрозуміли негативні наслідки, які чекають Росію у недалекому майбутньому. Саме тому більш-менш обізнані масово виїжджають, зауважив Лисянський.

Мій прогноз, що після того, як ми виграємо війну, 2 – 3 роки і Росія 100% розпадеться на кілька частин,

– заявив він.

Правозахисник також наголосив на тому, що під час написання власної дисертації про регіональний сепаратизм у Росії помітив чимало цікавих речей. "Там є такі підводні камені та айсберги від яких Росія просто розіб'ється як "Титанік", – додав він.