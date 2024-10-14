Росія за два тижні продажу нафти заробила на 4 крейсери "Москва" або тисячу ракет

Вибачте, але продовжу погані новини. За минулі 2 тижні так званий "тіньовий флот" Росії приніс на фінансування агресії проти України додаткові 2,6 мільярда євро.

Недбалість чи злий намір?

При цьому санкцій стосовно власників цього флоту немає, як немає і стосовно власників компаній, які володіють нафтою, що перевозиться. Нема санкцій і щодо портів, де цю нафту перевалюють.

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Немає від Європи та США, але головне – немає від України. Ми навіть кримінальні справи щодо фінансування тероризму не відкрили.

Нагадаю, що Росія собі може дозволити за ці 2,6 мільярда євро:

2 комплекси С-400 "Тріумф";

або 180 вертольотів Ка-52 "Алігатор";

або 4 аналоги крейсера "Москва";

або 1000 іранських балістичних ракет Fath-360 (які вже лежать на складах).

Як вам улов за 2 тижні, поки ми сиділи із заплющеними очима? Ворог не сидів спокійно. Він постійно тасує власників судів та змінює компанії.

Нафтовий бізнес Росії розвивається

Щонайменше 21 із 72 танкерів, які підпали під санкції США, ЄС та Великої Британії, з квітня 2024 року почали знову перевозити російську нафту. Більшість вантажів із сирою нафтою прямували до Китаю, близько третини доставили до Індії. Перші танкери завантажувалися в Новоросійську, проте останні вантажі збиралися майже у всіх російських експортних портах.

У Greenpeace вважають, що нафтова катастрофа в Балтійському морі – це питання часу. Танкери, які використовує Росія, проходять через небезпечні та вузькі ділянки Балтійського моря (як-от протока Кадет та протока Фемарн-бельт), де вони можуть сісти на мілину або зіткнутися з іншими суднами.

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З'являються і нові гравці ринку "тіньової нафти". Громадянин Латвії Алєксєй Халявін став одним із найбільших покупців російської нафти в обхід цінової стелі. Це з'ясувало видання The Insider, вивчивши дані зареєстрованих в ОАЕ компаній. За даними видання, з Халявіним пов'язані три компанії, зареєстровані в ОАЕ:

Black Pearl Energy Trading (Халявін був власником та директором цієї компанії),

афілійовані з нею – OGC Shipping та Conmar Maritime.

Уряд Росії на 2025 рік прогнозує, що нафтогазовий сектор Росії принесе до державної скарбниці 118 мільярдів доларів.

Тут слід зазначити, що в "скарбницю" йде далеко не вся сума виторгу за нафту. Частина осідає у видобувних компаній, а частина – на офшорах та "прокладках", що контролюються Кремлем. При цьому поки світ і ми закриваємо очі, Росія отримує ресурс для вбивства українців.

Усі про все знають, але мовчать

Вона розуміє своє слабке місце і те, що рано чи пізно будуть санкції. І буде негативний ефект для економіки Росії. Тому вже сьогодні Росія планує скорочувати залежність бюджету від нафти. Російський міністр фінансів повідомив, що кілька років тому доходи від продажу нафти й газу становили 35 – 40% доходів бюджету держави, а наступного року ця частка знизиться до 27%, у 2027 році – до 23%.

Міністерство економіки Росії навпаки очікує отримання майже 240 мільярдів доларів від експорту нафти й газу цього року, що означатиме збільшення на 13 мільярдів доларів порівняно з 2023 роком. У 2025 році прогноз також був підвищений – до 236,5 мільярда доларів.

Нагадаю, що кожен нафтовий долар допомагає Росії вбивати українців.

З моменту введення перших заходів в експорт російської нафти у грудні 2022 року Москва зібрала флот із 400 суден, що перевозили близько 4 мільйонів барелів нафти на день. Розслідування Financial Times показує, що російська компанія "Лукойл" використала власний судноплавний підрозділ для підкупу 74-річного британського бухгалтера Джона Ормерода та придбання не менше 25 вживаних танкерів у період з грудня 2022 по серпень 2023 року загальною вартістю понад 7 мільйонів доларів.

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Кожне судно було куплено окремою компанією, зареєстрованою Ормеродом на Маршаллових островах. Але дубайська Eiger Shipping DMCC, що належить "Лукойлу", надала кошти й внесла передоплату за фрахт суден. Водночас компанії в Дубаї, пов'язані з британським судноплавним магнатом Мухаммадом Тахіром Лакхані, призначили управителями судів.

Хоча "Лукойл" перебуває під санкціями США з 2014 року, ні Eiger Shipping DMCC, ні її дубайський власник Litasco Middle East DMCC не належать до підсанкційних компаній.

Схема володіння судами включає кілька рівнів фірм-прокладок. Наприклад, деякими судами "тіньового флоту" володіє компанія Freyana Shipping Ltd, зареєстрована на Маршаллових островах.

Freyana повністю належить до іншої компанії з Маршаллових островів під назвою Grand Eagle Maritime Inc, яка, своєю чергою, повністю належала третій компанії з Маршаллових островів під назвою Eudora Ltd.

Загалом, як бачите, усі все знають. Всі заробляють. Російська армія продовжує стабільно отримувати нафтодолари та вбивати українців.

Якщо подивитись на останню згадку реакції України на тіньовий флот, то я знайшов новину про вивчення можливості введення санкцій аж місяць тому. Так, розумію, у нас залишається надія лише на "персоналізовані санкції" від ГУР.