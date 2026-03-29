Окупанти тільки за тиждень запустили на Україну понад 3000 дронів, – Зеленський

Російська армія посилює терор міст України ударними дронами. Лише впродовж тижня ворог застосував понад 3 тисячі безпілотників

Про це поінформував Володимир Зеленський.

Як окупанти тероризують Україну?

За словами глави держави, більшість ударних БпЛА, які атакували українські міста, становили "Шахеди". Окрім того, ворог продовжує бити й іншими засобами повітряного нападу.

Йдеться про більш ніж 1450 керованих авіаційних бомб та ще 40 ракет різних типів, випущених за тиждень.

Росіяни не зменшують обертів війни проти нашої держави й людей,

– підкреслив Зеленський.

Президент також додав, що по Україні б'ють фактично такі ж ударні дрони, що й по країнах Близького Сходу й регіону Перської Затоки.

Він наголосив і на тому, що варто будувати спільні й сучасні методи захисту й розвивати спільні виробництва ефективної зброї для протистояння агресору. Свій внесок у гарантування безпеки Україна робить уже п'ятий рік поспіль.

Потрібні чіткі, рішучі та скоординовані зусилля, щоб дати реальний захист життю та зупинити війни,

– йдеться у повідомленні президента.

Зазначимо, що одна з найбільш масованих атак сталася 24 березня. Тоді окупанти від ночі тероризували Україну дронами й ракетами. Наслідки фіксували в Запоріжжі, на Київщині, у Полтаві, Дніпрі та у Вінницькій області. Ворожий дрон тоді також поцілив у електропотяг на Харківщині, унаслідок чого загинув пасажир.

Обстріли продовжилися й протягом дня, ворог спрямував свої дрони на західні регіони. Вибухи гриміли на Івано-Франківщині, в Тернополі, на Хмельниччині. Російський БпЛА вдарив і по центру Львова, пошкодивши історичну пам'ятку.

Що відомо про обстріл 29 березня?