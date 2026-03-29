Окупанти тільки за тиждень запустили на Україну понад 3000 дронів, – Зеленський
- Ворожі війська застосовують тисячі дронів проти України.
- Президент підкреслив, що Росія ніяк не збирається зменшувати темпи війни.
Російська армія посилює терор міст України ударними дронами. Лише впродовж тижня ворог застосував понад 3 тисячі безпілотників
Про це поінформував Володимир Зеленський.
Як окупанти тероризують Україну?
За словами глави держави, більшість ударних БпЛА, які атакували українські міста, становили "Шахеди". Окрім того, ворог продовжує бити й іншими засобами повітряного нападу.
Йдеться про більш ніж 1450 керованих авіаційних бомб та ще 40 ракет різних типів, випущених за тиждень.
Росіяни не зменшують обертів війни проти нашої держави й людей,
– підкреслив Зеленський.
Президент також додав, що по Україні б'ють фактично такі ж ударні дрони, що й по країнах Близького Сходу й регіону Перської Затоки.
Він наголосив і на тому, що варто будувати спільні й сучасні методи захисту й розвивати спільні виробництва ефективної зброї для протистояння агресору. Свій внесок у гарантування безпеки Україна робить уже п'ятий рік поспіль.
Потрібні чіткі, рішучі та скоординовані зусилля, щоб дати реальний захист життю та зупинити війни,
– йдеться у повідомленні президента.
Зазначимо, що одна з найбільш масованих атак сталася 24 березня. Тоді окупанти від ночі тероризували Україну дронами й ракетами. Наслідки фіксували в Запоріжжі, на Київщині, у Полтаві, Дніпрі та у Вінницькій області. Ворожий дрон тоді також поцілив у електропотяг на Харківщині, унаслідок чого загинув пасажир.
Обстріли продовжилися й протягом дня, ворог спрямував свої дрони на західні регіони. Вибухи гриміли на Івано-Франківщині, в Тернополі, на Хмельниччині. Російський БпЛА вдарив і по центру Львова, пошкодивши історичну пам'ятку.
Що відомо про обстріл 29 березня?
Повітряні сили інформували про загрозу дронів для кількох областей. Вибухи гриміли у Полтаві, на Вінниччині й на Хмельниччині. Росіяни також атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області, один з БпЛА влучив у приватний будинок.
Удар окупантів зафіксували й на Сумщині, у місті Конотоп. Під прицілом ворога також Київщина, там сили ППО працювали по безпілотниках.
Сталося також влучання в Холодногірському районі Харкова, постраждало двоє людей.