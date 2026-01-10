"Постріл в ногу": Кремль підставився реакцією на можливе розміщення миротворців в Україні

Україна та її партнери розглядають можливість розміщення миротворців на території України після припинення бойових дій. Ці сили мали б контролювати дотримання домовленостей щодо цього. Однак Росія гостро висловилась про це, розкривши свої реальні плани.

У Росії заявили, якщо українські партнери розмістять свої миротворчі сили на території нашої держави, то Кремль сприйматиме їх як законні бойові цілі. Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів 24 Каналу, що росіяни такими висловлюваннями роблять великий "постріл в ногу".

Який підступний план розкрила Росія?

Дмитро Жмайло підкреслив, що розміщення миротворців в Україні має стати гарантією, що бойові дії більше не повторюється. Таким чином Захід транслює прагнення, щоб наша держава повертала окуповані території виключно дипломатичним шляхом.

Крім того, якщо партнери й розмістіть свої сили на території України, то ті солдати не будуть самостійними бойовими одиницями, адже матимуть дуже обмежене озброєння. Вони, на думку виконавчого директора, виконуватимуть дорадчу, тренувальну та технічну функції.

Це буде можливо виключно після припинення бойових дій. Тому, коли Росія таке заявляє, то це означає, що вона готуватиметься за 3 – 4 роки до повторення боїв проти нашої держави,

– сказав він.

Однак росіяни, ймовірно, також ведуть підготовку до протистояння з Європою. А погрози щодо атак по миротворцях свідчить, що Кремль не збирається припиняти свою агресію.

За словами Жмайла, вплинути на це може можна лише силою.

Що відомо про миротворців на території України?