Росія захопила село на Сумщині, на 7 напрямках тривають атаки

У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті станом на 22:00 31 травня. Там повідомили, що з початку доби відбулося 141 бойове зіткнення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зведення Генштабу та допис Deep State.

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Що відбувається на фронті на вечір 31 травня

Deep State написали, що росіяни окупували Володимирівку – село на Сумщині.

Де розташована Володимирівка, яку захопили росіяни

На Харківському напрямку Сили оборони успішно зупинили 2 атаки у бік населеного пункту Липці та поблизу Вовчанська.

На Куп'янському напрямку росіяни 9 разів наступали у районах населених пунктів Піщане, Степова Новоселівка та Загризове. Тривають 4 ворожі атаки.

На Лиманському напрямку загарбники 18 разів атакували позиції Сил оборони у бік Зеленої Долини, Карпівки, Нового Миру, поблизу Греківки, Торського, Серебрянського лісу та Рідкодуба. 14 атак відбито, 4 – тривають.

На Сіверському напрямку росіяни атакували в районах Григорівки та у бік Верхньокам'янського. З початку доби відбулося 2 бої, наші оборонці відбили атаки.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили 2 ворожі штурми у районах населених пунктів Часів Яр, Біла Гора та у бік Курдюмівки. 3 бої тривають.

На Торецькому напрямку ЗСУ відбили 8 атак противника в районах населених пунктів Кримське та Торецьк. Триває одне бойове зіткнення.

На Покровському напрямку противник 36 разів атакував поблизу населених пунктів Зоря, Нова Полтавка, Миролюбівка, Малинівка, Єлизаветівка, Даченське, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Андріївка, а також у бік населених пунктів Новомиколаївка, Олексіївка, Попів Яр, Полтавка. Триває 7 боєзіткнень.

Українські воїни знешкодили 180 окупантів, з них 98 – безповоротно. Також знищено 14 одиниць автомобільної техніки, 5 безпілотних літальних апаратів, 2 квадроцикли та 7 мотоциклів, пошкоджено 2 автомобілі, 1 танк та 3 артилерійські системи окупантів,

– деталізували в Генштабі.

На Новопавлівському напрямку окупанти здійснили 9 спроб прорвати нашу оборону у районах Горіхового, Багатиря, Зеленого Поля, Новополя та Вільного Поля. Точиться 1 бойове зіткнення.

На Гуляйпільському напрямку загарбники завдали авіаударів по населених пунктах Малинівка, Гуляйполе, Долинка, Верхня Терса, Темирівка та Полтавка.

На Оріхівському напрямку намагалися просунутися вперед у бік Павлівки, Новоданилівки та поблизу Степового й Малих Щербаків. 8 атак відбито, триває 1 боєзіткнення.

На Придніпровському напрямку наші війська зупинили 1 атаку противника.

На Курському напрямку відбулося 34 боєзіткнення.