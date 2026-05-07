Повторю те, що говорив раніше: ніякого ядерного удару не буде. Або його вірогідність абсолютно мінімальна. Про це пише Вадим Денисенко.

Найближчими днями найстрашнішими будуть чутки

Ядерний удар – це абсолютне невідоме, при якому різко ростуть санкції. Дональд Трамп не зможе клеїти дурня, бо буде абсолютна консолідація демократів та республіканців проти Росіі. Китай, з дуже високою долею імовірності, займе жорстку позицію. Зрештою, ця ситуація призведе до загострення всередині Росії. Володимир Путін просто побоїться.

Є ще один аспект: Хіросіма закінчила війну. Ядерний удар тактичною зброєю не обов'язково приведе до її закінчення. І це прекрасно розуміють в Москві.

Рішення про ядерний удар Путін прийматиме колегіально, через Раду безпеки. У Росії все протікає швидко. Про це ми знатимемо з усіх чайників.

Якщо вже зовсім страшно – треба дивитися, чи китайський посол в столиці. Поки він тут, ніякого ядерного удару не буде.

Найближчі дні найстрашнішими будуть чутки. Війна взагалі багато в чому є історією чуток. А в інформаційному столітті роль цих самих чуток максимально росте. Більшість з них будуть брехливими, але люди хочуть чути те, що вони хочуть чути.

На жаль, рівень страху в суспільстві буде збільшуватися, і кількість тих, хто навколо вас буде істерити (нудити), може різко зрости. І ці люди, як ті енергетичні вампіри, будуть сіяти свій страх навколо себе, бо вони потребують підтримки свого страху.

Масовані удари по Києву і не тільки вже заплановані. Вони відбудуться безвідносно до того, буде щось 9 травня чи ні. За останні 4 роки ми пережили сотні таких атак. Переживемо і цю.