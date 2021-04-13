Москва образилась через зброю, – Фейгін сказав, чому Росія закрила авіасполучення з Туреччиною

Формальна причиною, чому Росія вирішила закрити авіасполучення з Туреччиною, є пандемія коронавірусу. Але, на думку експертів, це вигадка.

Основна причина – це постачання Туреччини зброї в Україну. Таку думку в ефірі висловив російський правозахисник Марк Фейгін.

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За його словами, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вже озвучив мотиви Кремля. Він заявив в Єгипті, що Реджепу Ердогану не потрібно підтримувати мілітаристські напрямки України, тобто передачу зброї.

На мій погляд, основна причина – це зброя. Москва образилась,

– зазначив Фейгін.

Він зауважив, що питання проходу військово-морських сил США через протоки, які контролює Туреччина, це не питання ексклюзивної юрисдикції Ердогана.

Що думають росіяни

Туреччина є членом НАТО, тому країна не може не пропустити кораблі членів Альянсу.

Правозахисник відзначив, що ухвалюючи відповідне рішення, думку росіян ніхто не запитував. І те, що вони втратять свої гроші, нікого не хвилює.

"Якісь гроші їм все ж повернуть. Але питання в тому, що це не вперше, коли політика є головним інструментом відносин між країнами", – сказав Фейгін.

Наразі Кремль, на його думку, реагує істеричніше, ніж раніше. Адже всім очевидний зв'язок між тим, що відбувається в Україні, візитами Володимира Зеленського і позиції Москви.

Путін не боїться Ердогана

Від 15 квітня до 1 червня 2021 року Росія тимчасово зупиняє авіасполучення із Туреччиною.

Фейгін не вважає, що Путін боїться дій Ердогана. Очільник Кремля думає, що за останні роки через таку антизахідну, антиамериканську позицію Анкари, він знайшов взаєморозуміння зі своєю сусідкою Туреччиною. Нібито вона спокійно дивитиметься на маневри Москви довкола України. Але виявилось, що це не так.

Ердоган системно доводить, що він немає союзників щодо політичних позицій. Це не означає, що всі диктатори повинні один з одним дружити. Він більше авторитарний лідер, ніж диктатор,

– наголосив Фейгін.

Попри це, експерт вважає, що Туреччина не ухвалюватиме важливих рішень щодо Москви, окрім вже заявлених. Тобто Туреччина вважає Крим – українською територією, вона поставлятиме зброю і діятиме щодо проток формальніше.

Фейгін розповів, чому Росія закрила авіасполучення з Туреччиною: дивіться відео