Росія закриває райони Чорного та Азовського морів на час своїх навчань

Російські військові закриють з 13 по 19 лютого райони Чорного та Азовського морів. Там відбуватимуться ракетні та артилерійські навчання.

Про перекриття державою-агресоркою частини Чорного та Азовського морів у мережі повідомив керівник проєкту в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

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Москва закриває райони Чорного та Азовського морів

Клименко зазначив, що не хоче сіяти паніку, але Росія, ймовірно, готує щось на кшталт "морської блокади" українських портів. Він наголосив, що це слід зупинити. Закриття районів морів держава-агресорка планує 13 – 19 лютого для проведення там військових навчань.

Чорне море в північно-західній частині перекривається до межі територіального моря України (12 миль, морський кордон), в Азовському – від узбережжя окупованого Криму до узбережжя Краснодарського краю,

– заявив Клименко.

Водночас він додав, що жодних коридорів для проходу торговельних суден не передбачено.

Тобто на цей період, пояснює "Мілітарний", половина території Азовського моря буде заблокована, що перекриє можливість відбуття з портів у Бердянську та Маріуполі суден до Чорного моря.



Райони, які Росія перекриє у Чорному та Азовському морях / Карта "Мілітарний"

Коментар морської охорони Держприкордонслужби

Речниця загону морської охорони Держприкордонслужби України Наталія Гуменюк у коментарі 24 каналу зазначила, що перекриття окремих районів моря для військових навчань – стала практика.

Щодо Росії – це практика класичної гібридної війни, коли перекривають великі райони моря для проведення навчань або занять бойовою підготовкою,

– наголосила Гуменюк.

Вона уточнила, що норми міжнародного права передбачають це, однак з попереднім попередженням усіх причетних за встановленими правилами. Росія поки що офіційно не інформувала Україну про закриття районів.

Прессекретарка морської охорони ДПСУ уточнила, що Росія періодично використовує практику перекриття районів моря. "Навіть якщо це порушує норми права шляхом перекриття торговельних шляхів", – додала Гуменюк.

Росія спрямовує до Чорного моря фрегати та підводні човни

Росіяни взялися накопичувати в акваторії Чорного моря ударне угруповання. Раніше туди вже перекинули 6 великих десантних кораблів, створивши в регіоні станом на 9 лютого угруповання з 12 кораблів такого типу.

За інформацією Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, днями через протоки Босфор і Дарданелли пройдуть два ракетні фрегати й два підводні човни з ракетним озброєнням.

Йдеться про підводний човен "Ростов на Дону" Чорноморського флоту Росії, який залишив сирійський Тартус 11 лютого має зайти до Чорного моря.

Через 4 днів після цього туди прибуде ще один аналогічний підводний човен – "Новоросійськ", а також два ракетні фрегати "Адмірал Григорович" і "Адмірал Касатонов".

Це новий корабель, носій не лише крилатих ракет "Калібр", а й новітніх гіперзвукових ракет "Циркон",

– уточнив Клименко.

Натомість із Чорного до Середземного моря 15 лютого пройде ракетний крейсер "Москва". Там буде організоване угруповання з трьох ракетних крейсерів проєкту "Атлант", що стоять на озброєнні Росії.

Клименко вважає, що так росіяни спробують скувати в Середземному морі три авіаносні групи НАТО – американський "Генрі Трумен", французький "Шарль де Голль" та італійський "Кавур".

Починаючи з 10 лютого, в Білорусі проведуть спільне навчання збройних сил Росії та Білорусі "Союзна рішучість-2022". Там нібито хочуть відпрацювати різні варіанти спільних дій щодо "нейтралізації загроз та стабілізації ситуації на кордонах Союзної держави Росії та Білорусі".