Після вибухів Росія вирішила закрити та законсервувати "Північні потоки", – Reuters

Росія планує законсервувати пошкоджені нитки своїх підводних газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

Попри заяви Газпрома про можливість ремонту, джерела ЗМІ повідомили, що Росія вважає проєкт "похованим" через неможливість покращення відносин із Європою найближчим часом.

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При цьому два інших джерела висловили сподівання, що "Потоки" все ж таки можна буде розконсервувати в майбутньому.

Очікується, що найближчим часом Росія займеться герметизацією місця розриву і нанесенням спеціального покриття на труби для запобігання корозії від води.

Що відомо про вибухи

26 вересня стало відомо про різке падіння тиску в російському газопроводі "Північний потік-2", а наступного дня таку ж проблему виявили на Північному потоці-1.

Обидва газопроводи, що проходять по дну Балтійського моря біля берегів Швеції та Данії, в цей час не працювали, але були заповнені технічним газом.

Інцидент стався на глибині близько 70 метрів неподалік датського острова Борнхольм у Балтійському морі — одразу за межами територіальних вод Данії, але у її винятковій економічній зоні.

Загалом у ці дні було зафіксовано три потужних витоки. 29 вересня берегова охорона Швеції повідомила про четвертий витік газу.

Північний потік-1" і "Північний потік-2", кожен з яких складається з двох ниток, були побудовані контрольованим державою "Газпромом" для перекачування 110 мільярдів кубометрів природного газу на рік до Німеччини на дні Балтійського моря.