Час грає не на користь Путіна: як Росія намагається поповнити своє військо

В Росії для проведення бойових дій залучають 18-річних солдатів. Такі випадки за останні роки були підтверджені, зокрема фіксувалась загибель цих військовослужбовців. Декілька днів тому в російських пабліках з’явилась інформація, що на війні загинув курсант з Пєрмського краю Георгій Надєїн, якому в лютому 2024 року виповнилося 18 років.

В сьогоднішніх умовах в Росії є необхідність у поповненні та формуванні резервів військовослужбовців. Військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко розповів 24 Каналу, що Росія кидає в бій першу хвилю солдатів, які є найменш підготовленими.

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З 1 квітня в Росії проходить призов на строкову службу. Планується набрати близько 150 тисяч солдатів, в їх числі, скоріш за все, будуть доволі молоді хлопці, як і загиблий декілька днів тому Георгій Надєїн.

Першу хвилю солдат Росія використовує як "м’ясо"

Військовий експерт наголосив, коли в російського командування виникає необхідність кидати в бій слабо підготовлених "вояк", вони цим не нехтують.

Елітні підрозділи йдуть в бій останніми. Першу хвилю, яка є найменш підготовленою, використовують як "м’ясо", щоб розвідати українську систему вогню,

– озвучив Романенко.

Росія діє приховано, аби не провокувати протести

Цьогоріч, зі слів військового експерта, в Росії анонсували набір призовників в кількості 300 – 400 тисяч, формуватимуть дві армії на 16 бригад. Росії не вистачає сил на Харківському напрямку, там ворог перейшов більше до оборони, ніж наступальних дій. У росіян є потреба нарощувати сили, аби залишити за собою хоча б ту буферну зону, яку вони зайняли.

"Щоб народ з глибинки не провокувати до протестів, Росія діє приховано, тобто через контракти. Зривають молодиків, які ще навчаються у вишах, щоб ті підписали їх з Міноборони та йшли виконувати завдання на фронті", – розповів Романенко.

Зі слів військового експерта, Путін розуміє, що час грає проти нього, тому намагається тиснути, використовуючи тему застосування тактичної ядерної зброї.

Втрати ворога за останню добу

В Генштабі України повідомили, що за останню добу ЗСУ вдалося ліквідувати 1130 окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни російська армія втратила понад півмільйона своїх військовослужбовців і тисячі одиниць військової техніки та зброї.