Росія залучила до нападу 100 тисяч військових, у резерві має ще 50, – Пентагон
Джерело:BBC
Від початку нападу 24 лютого війська Росії пішли наступ мало не по всій лінії кордону. Ба більше – ще й з території Білорусі.
Та скільки ж російських військових в Україні та наскільки ефективні їхні дії? Про це поговорив із журналістами представник міноборони США.
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Упродовж 4 діб свого наступу на Україну Росія залучила в бойових діях, за оцінками Пентагону, дві третини свого контингенту.
- Це – приблизно 100 тисяч військових.
- У резерві ж залишаються десь 50 тисяч людей.
А проте росіянам не вдалося захопити жодного великого міста. Хоча вони хаотично атакують не тільки військові обєкти, а й цивільні.
- На заваді став шалений опір України, який у Москві явно не очікували.
- Армія Путіна також стикнулася з логістичними проблемами, особливо щодо доставки пального.
Щодо використання зброї: Росія випустила по цілях в Україні приблизно 320 ракет, здебільшого – малої дальності.
- Але здобути повну перевагу у повітрі не змогла.
- Українські Повітряні сили діють, а системи протиповітряної оборони залишаються робочими.
Українці чинять наполегливий, хоробрий та героїчний спротив. Але… Але це тільки четвертий день,
– сказав представник Пентагону.
Він, однак, бачить, що "плани росіян порушили, їх уповільнили, їх загнали в кут".
Авжеж, так і є. Це бачимо й ми усі. І з того кута вони вже не вийдуть.
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