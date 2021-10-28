Росія залякує адвокатів родичів жертв катастрофи MH17
Джерело:RTL Nieuws
Адвокатів родичів загиблих в авіакатастрофі МН17 намагаються залякати. У Національному координаторі з безпеки та боротьби з тероризмом впевнені, що це справа рук росіян.
Інтереси родичів жертв авіакатастрофи МН17 у суді відстоює команда правової допомоги. Тепер координатори з безпеки та боротьби з тероризмом рекомендують включити їх у програму захисту.
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Адвокатів переслідують невідомі
Правоохоронцям уже відомо щонайменше про 4 підозрілі випадки переслідування адвокатів. Зокрема 3 з них трапилися після засідання в Схіпхолі у справі МН17. За двома юристами слідкували по дорозі додому, а інший зустрів у себе вдома двох чоловіків в окулярах. Інших деталей про ці інциденти не надали.
Через це правоохоронці заявили, що не мають намірів чекати фізичної розправи над адвокатами, а тому вживатимуть необхідні заходи безпеки.
Серед ймовірних причин переслідування юристів називають їхню активну участь в останніх судових слуханнях та відстоювання позиції родичів про те, що Росія винна у збитті літака над Донбасом. До слова, матеріали справи МН17 уже налічують понад 60 000 сторінок.
Справа МН17: головне
- 17 липня 2014 року в небі над Донбасом збили малазійський літак рейсу МН17. Усі 298 людей, які перебували на борту, загинули.
- Ракету у літак запустили бойовики. Зокрема головними підозрюваними є Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов та Леонід Харченко.
- Міжнародна слідча група протягом 6 років збирала докази. Зараз справа на стадії судових засідань.
- У вересні відбулася низка засідань, на яких виступали родичі загиблих в авіакатастрофі. Також на засіданнях була присутня генпрокурорка Ірина Венедіктова.
- Наступний блок судових слухань розпочнеться 1 листопада.