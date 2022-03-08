Росія залякує населення півночі окупованого Криму наступом ЗСУ

Окупанти намагаються залякати мешканців тимчасово окупованого Криму. Зусилля ворога спрямовані на населення північної частини півострова.

Як пояснили у Генштабі Збройних сил України, росіяни годують місцевих мешканців "лякалками" про наступ української армії.

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Росія хоче подавляти спротив у Криму

Водночас у ЗСУ попередили й про те, що російська ФСБ створює в окупованому Криму оперативні групи для роботи з населенням, зокрема – для виявлення спротиву.

Кримські татари мітингували у Чонгарі

Станом на ранок 8 березня противник продовжує наступальну операцію, але темп просування його військ значно уповільнився.

Напередодні кримські татари організували мітинг у Чонгарі, що на Херсонщині. Їхня вимога проста й очевидна – деокупація Криму. Учасники заходу принесли з собою прапори.

Вони вигукували патріотичні гасла й нагадували, куди повинен піти російський корабель. Загалом мітингували щонайменше 200 людей.

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